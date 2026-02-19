https://ria.ru/20260219/putin-2075354853.html
Путин шуткой отреагировал на паузу во время заседания АСИ
Путин шуткой отреагировал на паузу во время заседания АСИ - РИА Новости, 19.02.2026
Путин шуткой отреагировал на паузу во время заседания АСИ
Президент России Владимир Путин шутливо прокомментировал паузу, возникшую во время позднего заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив
россия
москва
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
россия
москва
Новости
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075337441_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4cb4933c396875cc624a0323d7803131.jpg
Путин шуткой отреагировал на паузу во время заседания АСИ
Путин отреагировал шуткой о времени на паузу во время заседания набсовета АСИ
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин шутливо прокомментировал паузу, возникшую во время позднего заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).
Президент в среду вечером приехал в штаб-квартиру АСИ
в Москве
, заседание набсовета организации началось после 22.30. Путин
, заслушав основные доклады, спросил других участников, кто из них хотел бы высказаться или добавить что-то к уже сказанному. Но никто не взял слово.
"Спасибо вам большое за это молчание, я знаю, с вами уже поработали. Ни у кого нет времени лишнего, у меня тоже, но тем не менее", - с улыбкой отреагировал Путин на возникшую паузу.
После этого он вновь предложил желающим выступить. Удостоверившись, что никто больше не хочет высказаться, президент завершил встречу кратким заключительным словом и поблагодарил АСИ за работу.