Путин шуткой отреагировал на паузу во время заседания АСИ - РИА Новости, 19.02.2026
01:19 19.02.2026 (обновлено: 01:20 19.02.2026)
Путин шуткой отреагировал на паузу во время заседания АСИ
Президент России Владимир Путин шутливо прокомментировал паузу, возникшую во время позднего заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив... РИА Новости, 19.02.2026
2026
Путин шуткой отреагировал на паузу во время заседания АСИ

© POOL | Перейти в медиабанкЗаседание наблюдательного совета АСИ, Владимир Путин
Заседание наблюдательного совета АСИ, Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин шутливо прокомментировал паузу, возникшую во время позднего заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).
Президент в среду вечером приехал в штаб-квартиру АСИ в Москве, заседание набсовета организации началось после 22.30. Путин, заслушав основные доклады, спросил других участников, кто из них хотел бы высказаться или добавить что-то к уже сказанному. Но никто не взял слово.
"Спасибо вам большое за это молчание, я знаю, с вами уже поработали. Ни у кого нет времени лишнего, у меня тоже, но тем не менее", - с улыбкой отреагировал Путин на возникшую паузу.
После этого он вновь предложил желающим выступить. Удостоверившись, что никто больше не хочет высказаться, президент завершил встречу кратким заключительным словом и поблагодарил АСИ за работу.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Путин предложил АСИ составлять рейтинг регионов по уровню рождаемости
