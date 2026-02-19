https://ria.ru/20260219/putin-2075344888.html
Путин рассказал о проведении заседание с набсоветом АСИ
Путин рассказал о проведении заседание с набсоветом АСИ
Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что члены наблюдательного совета АСИ не воспринимают свои контакты с агентством как обузу. РИА Новости, 19.02.2026
Путин рассчитывает, что члены набсовета не воспринимают контакты с АСИ как обузу