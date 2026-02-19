Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о проведении заседание с набсоветом АСИ - РИА Новости, 19.02.2026
00:00 19.02.2026
Путин рассказал о проведении заседание с набсоветом АСИ
Путин рассказал о проведении заседание с набсоветом АСИ - РИА Новости, 19.02.2026
Путин рассказал о проведении заседание с набсоветом АСИ
Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что члены наблюдательного совета АСИ не воспринимают свои контакты с агентством как обузу. РИА Новости, 19.02.2026
2026
россия, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси), общество
Россия, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Общество
Путин рассказал о проведении заседание с набсоветом АСИ

Путин рассчитывает, что члены набсовета не воспринимают контакты с АСИ как обузу

Заседание наблюдательного совета АСИ. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что члены наблюдательного совета АСИ не воспринимают свои контакты с агентством как обузу.
Путин в среду проводит заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).
"Хочу выразить надежду на то, что вы не воспринимаете свои контакты с АСИ, с Агентством стратегических инициатив как обузу, я исхожу из того, что это и для вас тоже должно быть интересно, всё-таки, это дает возможность отвлечься от текущих задач", - сказал Путин в ходе заседания.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Путин поручил АСИ оценить вклад регионов в восстановление объектов культуры
Вчера, 23:29
 
РоссияВладимир ПутинАгентство стратегических инициатив (АСИ)Общество
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
