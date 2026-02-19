https://ria.ru/20260219/putin--2075473040.html
Путин призвал ВС реагировать на изменения правоприменительной практики
Путин призвал ВС реагировать на изменения правоприменительной практики
Верховный суд РФ должен своевременно реагировать на изменения правоприменительной практики, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T13:56:00+03:00
2026-02-19T13:56:00+03:00
2026-02-19T14:02:00+03:00
россия
владимир путин
россия
россия, владимир путин
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Верховный суд РФ должен своевременно реагировать на изменения правоприменительной практики, заявил президент России Владимир Путин.
"Жизнь, что называется, опережает право. Так всегда бывает, мы с вами это тоже хорошо знаем: норма принимается, а жизнь ушла уже вперед, и очень многие вещи являются неурегулированными. Так было всегда особенно в периоды бурных изменений. И Верховный суд должен своевременно реагировать, формировать единые подходы и разъяснять их судам, активно пользоваться своим правом законодательной инициативы", - сказал глава государства на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов в четверг.