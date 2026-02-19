Путин призвал ВС реагировать на изменения правоприменительной практики

"Жизнь, что называется, опережает право. Так всегда бывает, мы с вами это тоже хорошо знаем: норма принимается, а жизнь ушла уже вперед, и очень многие вещи являются неурегулированными. Так было всегда особенно в периоды бурных изменений. И Верховный суд должен своевременно реагировать, формировать единые подходы и разъяснять их судам, активно пользоваться своим правом законодательной инициативы", - сказал глава государства на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов в четверг.