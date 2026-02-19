Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура начала проверку после обрушения крыши липецкого завода
15:20 19.02.2026
Прокуратура начала проверку после обрушения крыши липецкого завода
Прокуратура начала проверку после обрушения крыши липецкого завода - РИА Новости, 19.02.2026
Прокуратура начала проверку после обрушения крыши липецкого завода
Прокуратура начала проверку из-за обрушения крыши завода под тяжестью снега в Липецкой области, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T15:20:00+03:00
2026-02-19T15:21:00+03:00
2026
происшествия, липецкая область, игорь артамонов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Липецкая область, Игорь Артамонов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Прокуратура начала проверку после обрушения крыши липецкого завода

Прокуратура начала проверку после обрушения крыши цеха липецкого предприятия

© МЧС РоссииОбрушение крыши в Липецкой области
Обрушение крыши в Липецкой области - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© МЧС России
Обрушение крыши в Липецкой области
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Прокуратура начала проверку из-за обрушения крыши завода под тяжестью снега в Липецкой области, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил об обрушении крыши завода "Моторинвест" в Краснинском округе. По его данным, под завалами остаются два человека. Причиной обрушения могло стать скопление снега на крыше цеха, отметил глава региона.
«

"Прокуратура Липецкой области организовала проверку в связи с обрушением крыши одного из цехов автосборочного предприятия "Моторинвест" в Краснинском округе. При наличии оснований по итогам проверочных мероприятий будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - сообщается в Тelegram-канале прокуратуры.

Площадь обрушения кровли сварочного цеха автозавода "Моторинвест" составила 5 тысяч квадратных метров, сообщило МЧС.
Происшествия
 
 
