Прокуратура начала проверку после обрушения крыши липецкого завода
Прокуратура начала проверку после обрушения крыши липецкого завода
Прокуратура начала проверку из-за обрушения крыши завода под тяжестью снега в Липецкой области, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 19.02.2026
Происшествия, Липецкая область, Игорь Артамонов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Прокуратура начала проверку после обрушения крыши цеха липецкого предприятия