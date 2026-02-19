Прокуратура начала проверку после обрушения крыши липецкого завода

«

"Прокуратура Липецкой области организовала проверку в связи с обрушением крыши одного из цехов автосборочного предприятия "Моторинвест" в Краснинском округе. При наличии оснований по итогам проверочных мероприятий будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - сообщается в Тelegram-канале прокуратуры.