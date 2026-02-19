Рейтинг@Mail.ru
Пробки в Москве достигли девяти баллов второй раз за день - РИА Новости, 19.02.2026
17:37 19.02.2026 (обновлено: 17:39 19.02.2026)
Пробки в Москве достигли девяти баллов второй раз за день
Пробки в Москве достигли девяти баллов второй раз за день
москва, садовое кольцо (москва), новый арбат, снегопад в москве
Москва, Садовое кольцо (Москва), Новый Арбат, Снегопад в Москве
Пробки в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Пробки днем в четверг в Москве достигли девяти баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты".
По данным сервиса, самые сильные затруднения движения наблюдаются в центре города - на северо-востоке и востоке Садового кольца. Автомобилистам придется постоять на Тверской улице, Большой Никитской, Новом Арбате, Большой Полянке и на Москворецкой набережной.
Плотное движение также фиксируется на большей части Третьего транспортного кольца: в особенности движение затруднено на северо-востоке и западе. На МКАД и вылетных магистралях самые сильные пробки фиксируются на северо-западе и юго-востоке.
