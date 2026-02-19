https://ria.ru/20260219/probka-2075548977.html
Пробки в Москве достигли девяти баллов второй раз за день
Пробки днем в четверг в Москве достигли девяти баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". РИА Новости, 19.02.2026
