Пробки в Москве достигли восьми баллов

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Пробки утром в четверг в Москве достигли 8 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты".
По данным сервиса, самые сильные затруднения движения наблюдаются в центре города - на севере, северо-западе и юге Садового кольца. Автомобилистам придется постоять на Тверской улице в оба направления, Новом Арбате, на Малом Каменном мосту, на Кремлевской, Москворецкой и Гончарной набережных.
Плотное движение также фиксируется на большей части Третьего транспортного кольца: в особенности движение затруднено на северо-западе и юге. На МКАД и вылетных магистралях самые сильные пробки фиксируются на западе.
Движение на дорогах столицы усложняется погодными условиями. Ранее в столичном комплексе городского хозяйства сообщили, что снегопад, который пришел в Москву в четверг, может принести за сутки более 70% месячной нормы осадков. Снег сопровождается сильным ветром, метелями и заносам на дорогах.