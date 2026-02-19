Рейтинг@Mail.ru
Пробки в Москве достигли восьми баллов - РИА Новости, 19.02.2026
10:18 19.02.2026 (обновлено: 10:48 19.02.2026)
Пробки в Москве достигли восьми баллов
Пробки утром в четверг в Москве достигли 8 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". РИА Новости, 19.02.2026
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Пробки утром в четверг в Москве достигли 8 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты".
По данным сервиса, самые сильные затруднения движения наблюдаются в центре города - на севере, северо-западе и юге Садового кольца. Автомобилистам придется постоять на Тверской улице в оба направления, Новом Арбате, на Малом Каменном мосту, на Кремлевской, Москворецкой и Гончарной набережных.
Плотное движение также фиксируется на большей части Третьего транспортного кольца: в особенности движение затруднено на северо-западе и юге. На МКАД и вылетных магистралях самые сильные пробки фиксируются на западе.
Движение на дорогах столицы усложняется погодными условиями. Ранее в столичном комплексе городского хозяйства сообщили, что снегопад, который пришел в Москву в четверг, может принести за сутки более 70% месячной нормы осадков. Снег сопровождается сильным ветром, метелями и заносам на дорогах.
Сугробы в Москве за утро четверга подросли на 6-7 сантиметров
