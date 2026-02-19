https://ria.ru/20260219/prizyvnik-2075436409.html
До семи тысяч призывников будут направлять на службу в МЧС ежегодно
До семи тысяч призывников будут направлять на службу в МЧС ежегодно - РИА Новости, 19.02.2026
До семи тысяч призывников будут направлять на службу в МЧС ежегодно
До 7 тысяч военнослужащих министерства обороны, проходящих службу по призыву, будут ежегодно привлекать к работе в подразделениях Федеральной противопожарной... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T12:14:00+03:00
2026-02-19T12:14:00+03:00
2026-02-19T12:14:00+03:00
россия
луганская народная республика
тульская область
александр куренков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048240788_0:207:3114:1959_1920x0_80_0_0_413c07064c401a93d7347ef9300d91ba.jpg
https://ria.ru/20260216/sluzhba-2074700034.html
россия
луганская народная республика
тульская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048240788_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6dc98a4095a98bb1871b751e7d4f0386.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, луганская народная республика, тульская область, александр куренков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Россия, Луганская Народная Республика, Тульская область, Александр Куренков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
До семи тысяч призывников будут направлять на службу в МЧС ежегодно
Куренков: до 7 тыс срочников будут привлекать в службу МЧС ежегодно