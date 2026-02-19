Рейтинг@Mail.ru
До семи тысяч призывников будут направлять на службу в МЧС ежегодно - РИА Новости, 19.02.2026
12:14 19.02.2026
До семи тысяч призывников будут направлять на службу в МЧС ежегодно
До семи тысяч призывников будут направлять на службу в МЧС ежегодно
До семи тысяч призывников будут направлять на службу в МЧС ежегодно

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. До 7 тысяч военнослужащих министерства обороны, проходящих службу по призыву, будут ежегодно привлекать к работе в подразделениях Федеральной противопожарной службы, укомплектованность которой составляет чуть более 76%, заявил РИА Новости глава МЧС России Александр Куренков.
"Есть договоренность с Минобороны о выделении МЧС России ежегодно до 7 тысяч военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, для комплектования подразделений ФПС без увеличения предельной штатной численности министерства", - сказал министр.
Он отметил, что вопросы оттока кадров в МЧС РФ являются наиболее чувствительными, поэтому их решению придается особое внимание. Ведомство уже разработало дополнительные мере по комплектованию противопожарной службы.
"Общая укомплектованность подразделений ФПС составляет 76,5%. В отдельных территориальных органах этот вопрос стоит наиболее остро", - подчеркнул Куренков.
Министр добавил, что самый большой некомплект личного состава в Федеральной противопожарной службе в Донецкой, Луганской народных республиках, Удмуртии, а также Запорожской, Херсонской, Владимирской, Магаданской и Тульской областях.
