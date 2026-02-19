До семи тысяч призывников будут направлять на службу в МЧС ежегодно

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. До 7 тысяч военнослужащих министерства обороны, проходящих службу по призыву, будут ежегодно привлекать к работе в подразделениях Федеральной противопожарной службы, укомплектованность которой составляет чуть более 76%, заявил РИА Новости глава МЧС России Александр Куренков.