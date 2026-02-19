Рейтинг@Mail.ru
Девять безработных из Приморья открыли дело благодаря кадровому центру - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
11:59 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/primore-2075429098.html
Девять безработных из Приморья открыли дело благодаря кадровому центру
Девять безработных из Приморья открыли дело благодаря кадровому центру - РИА Новости, 19.02.2026
Девять безработных из Приморья открыли дело благодаря кадровому центру
С начала 2026 года девять безработных жителей Приморья воспользовались финансовой поддержкой от кадрового центра "Работа России" для открытия своего дела,... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T11:59:00+03:00
2026-02-19T11:59:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
приморский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151393/81/1513938120_0:166:2881:1787_1920x0_80_0_0_8253ec4dbd220f50b973e530977674b3.jpg
https://ria.ru/20260218/msp-2075259926.html
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151393/81/1513938120_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_acb977ae384d79df58507c871d8db3e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , приморский край
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Приморский край
Девять безработных из Приморья открыли дело благодаря кадровому центру

Девять безработных в Приморье открыли бизнес благодаря центру "Работа России"

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВид с Орлиной сопки на вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке
Вид с Орлиной сопки на вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Вид с Орлиной сопки на вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. С начала 2026 года девять безработных жителей Приморья воспользовались финансовой поддержкой от кадрового центра "Работа России" для открытия своего дела, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Чтобы получить поддержку, нужно встать на учет как безработный и далее оформиться как самозанятый или ИП. Тем, кто готов стать самозанятым, выплачивают 50 тысяч рублей, а тем, кто регистрирует ИП, – 96 тысяч. Эти деньги можно потратить на аренду помещения, закупку оборудования и другие нужды начинающего бизнеса. Кроме того, предприниматель получит еще по 96 тысяч рублей за каждого нанятого специалиста.
"Мы не просто выдаем средства, мы, что называется, ведем предпринимателя за руку. Начинающие бизнесмены получают комплексное сопровождение: от обучения основам ведения дела и юридическим тонкостям до помощи в проработке ниши и составлении бизнес-плана. Для многих выбор в пользу ИП очевиден: это упрощенная система налогообложения и возможность на законных основаниях сотрудничать с крупными компаниями, избегая рисков нелегальной работы", — сказала директор Кадрового центра "Работа России" Приморского края Марина Фурсова, ее слова приводит пресс-служба.
Чаще всего за господдержкой в Приморье обращаются фрилансеры, дизайнеры, программисты, фотографы и копирайтеры, готовые легализовать свою работу. Также приходят профессионалы с опытом: частные врачи, юристы и бухгалтеры, открывающие собственные кабинеты. Среди обратившихся – мастера, владельцы небольших пекарен, магазинов у дома и мастерских, строители, ремонтники и другие.
"Интерес к открытию своего дела в регионе стабильно растет. Только в 2025 году за консультациями по вопросу самозанятости обратились 1188 жителей края. В прошлом году на эти цели было выделено 27 миллионов рублей, а в 2026 году финансирование увеличено до 36 миллионов рублей. Это позволит поддержать еще больше инициативных граждан", — сказал министр профессионального образования и занятости населения Приморского края Сергей Дубовицкий.
Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Почти 239 тысяч субъектов МСП стали поставщиками у госзаказчиков
18 февраля, 17:00
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаПриморский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала