Девять безработных из Приморья открыли дело благодаря кадровому центру

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. С начала 2026 года девять безработных жителей Приморья воспользовались финансовой поддержкой от кадрового центра "Работа России" для открытия своего дела, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Чтобы получить поддержку, нужно встать на учет как безработный и далее оформиться как самозанятый или ИП. Тем, кто готов стать самозанятым, выплачивают 50 тысяч рублей, а тем, кто регистрирует ИП, – 96 тысяч. Эти деньги можно потратить на аренду помещения, закупку оборудования и другие нужды начинающего бизнеса. Кроме того, предприниматель получит еще по 96 тысяч рублей за каждого нанятого специалиста.

"Мы не просто выдаем средства, мы, что называется, ведем предпринимателя за руку. Начинающие бизнесмены получают комплексное сопровождение: от обучения основам ведения дела и юридическим тонкостям до помощи в проработке ниши и составлении бизнес-плана. Для многих выбор в пользу ИП очевиден: это упрощенная система налогообложения и возможность на законных основаниях сотрудничать с крупными компаниями, избегая рисков нелегальной работы", — сказала директор Кадрового центра "Работа России" Приморского края Марина Фурсова, ее слова приводит пресс-служба.

Чаще всего за господдержкой в Приморье обращаются фрилансеры, дизайнеры, программисты, фотографы и копирайтеры, готовые легализовать свою работу. Также приходят профессионалы с опытом: частные врачи, юристы и бухгалтеры, открывающие собственные кабинеты. Среди обратившихся – мастера, владельцы небольших пекарен, магазинов у дома и мастерских, строители, ремонтники и другие.