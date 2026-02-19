https://ria.ru/20260219/prichina-2075362423.html
СМИ назвали причину смерти актера из "Маски" Грина
СМИ назвали причину смерти актера из "Маски" Грина - РИА Новости, 19.02.2026
СМИ назвали причину смерти актера из "Маски" Грина
Причиной смерти актера Питера Грина, сыгравшего в фильмах "Маска" и "Криминальное чтиво", стал несчастный случай, пишет New York Post со ссылкой на... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T02:57:00+03:00
2026-02-19T02:57:00+03:00
2026-02-19T09:12:00+03:00
культура
нью-йорк (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075382196_0:77:3026:1779_1920x0_80_0_0_48058a9cf8f5263dfc507042497785ca.jpg
https://ria.ru/20260210/okhara-2073344847.html
нью-йорк (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075382196_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_36c3fb08e888b691faf4f04de8fe4b5a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нью-йорк (город)
Культура, Нью-Йорк (город)
СМИ назвали причину смерти актера из "Маски" Грина
NYP: причиной смерти актера Грина, сыгравшего в "Маске", стал несчастный случай
НЬЮ-ЙОРК, 19 фев – РИА Новости.
Причиной смерти актера Питера Грина, сыгравшего в фильмах "Маска" и "Криминальное чтиво", стал несчастный случай, пишет New York Post
со ссылкой на судмедэксперта.
Грина нашли мертвым в его квартире в Нью-Йорке
в декабре. Актеру было 60 лет.
"Управление главного судмедэксперта Нью-Йорка в среду подтвердило, что Грин получил "огнестрельное ранение в левую подмышечную область с повреждением плечевой артерии" и официально признало его смерть несчастным случаем", – утверждает издание, не уточняя, как именно он получил такое ранение.
СМИ также отмечает: учитывая историю психического здоровья актера, включая попытку самоубийства в 1996 году и борьбу с зависимостью, "многие ошибочно предположили, что он покончил с собой".