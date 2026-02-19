Рейтинг@Mail.ru
СМИ назвали причину смерти актера из "Маски" Грина
Культура
 
02:57 19.02.2026 (обновлено: 09:12 19.02.2026)
СМИ назвали причину смерти актера из "Маски" Грина
СМИ назвали причину смерти актера из "Маски" Грина
Причиной смерти актера Питера Грина, сыгравшего в фильмах "Маска" и "Криминальное чтиво", стал несчастный случай, пишет New York Post со ссылкой на...
нью-йорк (город)
Культура, Нью-Йорк (город)
СМИ назвали причину смерти актера из "Маски" Грина

NYP: причиной смерти актера Грина, сыгравшего в "Маске", стал несчастный случай

© Getty Images / WireImage/Jim SpellmanПитер Грин
Питер Грин - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© Getty Images / WireImage/Jim Spellman
Питер Грин. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 19 фев – РИА Новости. Причиной смерти актера Питера Грина, сыгравшего в фильмах "Маска" и "Криминальное чтиво", стал несчастный случай, пишет New York Post со ссылкой на судмедэксперта.
Грина нашли мертвым в его квартире в Нью-Йорке в декабре. Актеру было 60 лет.
"Управление главного судмедэксперта Нью-Йорка в среду подтвердило, что Грин получил "огнестрельное ранение в левую подмышечную область с повреждением плечевой артерии" и официально признало его смерть несчастным случаем", – утверждает издание, не уточняя, как именно он получил такое ранение.
СМИ также отмечает: учитывая историю психического здоровья актера, включая попытку самоубийства в 1996 году и борьбу с зависимостью, "многие ошибочно предположили, что он покончил с собой".
Кэтрин О'Хара - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
СМИ назвали причину смерти актрисы Кэтрин О'Хары
10 февраля, 03:53
 
КультураНью-Йорк (город)
 
 
