СМИ назвали причину смерти актера из "Маски" Грина

"Управление главного судмедэксперта Нью-Йорка в среду подтвердило, что Грин получил "огнестрельное ранение в левую подмышечную область с повреждением плечевой артерии" и официально признало его смерть несчастным случаем", – утверждает издание, не уточняя, как именно он получил такое ранение.