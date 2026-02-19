Рейтинг@Mail.ru
Источник рассказал о реакции Краснова на историю с арестом Галицкой
08:44 19.02.2026 (обновлено: 13:13 19.02.2026)
Источник рассказал о реакции Краснова на историю с арестом Галицкой
Источник рассказал о реакции Краснова на историю с арестом Галицкой
Председателя Верховного суда России Игоря Краснова возмутила история с арестом Алии Галицкой, которая покончила с собой в ИВС, судья, вынесший данное решение,... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T08:44:00+03:00
2026-02-19T13:13:00+03:00
игорь краснов
верховный суд рф
происшествия
россия
оренбургская область
александр галицкий
московский областной суд
россия
оренбургская область
игорь краснов, верховный суд рф, происшествия, россия, оренбургская область, александр галицкий, московский областной суд
Игорь Краснов, Верховный суд РФ, Происшествия, Россия, Оренбургская область, Александр Галицкий, Московский областной суд
Источник рассказал о реакции Краснова на историю с арестом Галицкой

Краснова возмутила история с арестом покончившей с собой в ИВС Галицкой

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Председателя Верховного суда России Игоря Краснова возмутила история с арестом Алии Галицкой, которая покончила с собой в ИВС, судья, вынесший данное решение, подал заявление об отставке, сообщил РИА Новости источник.
Мособлсуд ранее отменил постановление об аресте Галицкой.
"Краснов был возмущен — как итог, председатель Истринского суда подал заявление о сложении с себя полномочий председателя суда", — сказал собеседник агентства.
Алия Галицкая покончила жизнь самоубийством в подмосковном изоляторе временного содержания после того, как Истринский суд арестовал ее по подозрению в вымогательстве 150 миллионов долларов у бывшего мужа — бизнесмена Александра Галицкого. Похоронили ее 13 февраля в Оренбургской области.
Галицкий полгода не общался с бывшей женой Алией, рассказала адвокат
