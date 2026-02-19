https://ria.ru/20260219/predsedatel-2075378930.html
Источник рассказал о реакции Краснова на историю с арестом Галицкой
Источник рассказал о реакции Краснова на историю с арестом Галицкой - РИА Новости, 19.02.2026
Источник рассказал о реакции Краснова на историю с арестом Галицкой
Председателя Верховного суда России Игоря Краснова возмутила история с арестом Алии Галицкой, которая покончила с собой в ИВС, судья, вынесший данное решение,... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T08:44:00+03:00
2026-02-19T08:44:00+03:00
2026-02-19T13:13:00+03:00
игорь краснов
верховный суд рф
происшествия
россия
оренбургская область
александр галицкий
московский областной суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043989305_0:126:3096:1868_1920x0_80_0_0_06a7775103f799320fe32fa2a0167e02.jpg
https://ria.ru/20260211/zhena-2073558699.html
россия
оренбургская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043989305_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_c35d39a4007124bd1bf121572eb3cd7a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь краснов, верховный суд рф, происшествия, россия, оренбургская область, александр галицкий, московский областной суд
Игорь Краснов, Верховный суд РФ, Происшествия, Россия, Оренбургская область, Александр Галицкий, Московский областной суд
Источник рассказал о реакции Краснова на историю с арестом Галицкой
Краснова возмутила история с арестом покончившей с собой в ИВС Галицкой