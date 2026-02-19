Рейтинг@Mail.ru
Мантуров рассказал о возобновлении работы предприятий в новых регионах - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:16 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/predpriyatiya-2075520121.html
Мантуров рассказал о возобновлении работы предприятий в новых регионах
Мантуров рассказал о возобновлении работы предприятий в новых регионах - РИА Новости, 19.02.2026
Мантуров рассказал о возобновлении работы предприятий в новых регионах
Работа более 250 предприятий возобновлена на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T16:16:00+03:00
2026-02-19T16:16:00+03:00
экономика
донецкая народная республика
луганская народная республика
запорожская область
денис мантуров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051708770_112:357:2502:1701_1920x0_80_0_0_8465c9b29446793b5de854225c821a6e.jpg
https://ria.ru/20251031/rossija-2052020291.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051708770_234:0:2502:1701_1920x0_80_0_0_d1b0a698c1578a45f7364b8248cf9965.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, денис мантуров
Экономика, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Денис Мантуров
Мантуров рассказал о возобновлении работы предприятий в новых регионах

Мантуров: работу более 250 предприятий возобновили на территории новых регионов

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкПервый вице-премьер России Денис Мантуров
Первый вице-премьер России Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
Первый вице-премьер России Денис Мантуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Работа более 250 предприятий возобновлена на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках пленарного заседания первого окружного отчетно-программного форума "Есть результат!".
«
"Особый акцент сделан на восстановлении промышленного потенциала ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. На их территории возобновлена работа более 250 предприятий, что обеспечило суммарный рост отгрузки продукции на 20%", - сказал Мантуров.
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Мантуров рассказал о возобновлении работы брошенных иностранцами заводов
31 октября 2025, 09:48
 
ЭкономикаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская областьДенис Мантуров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала