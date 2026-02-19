Мантуров рассказал о возобновлении работы предприятий в новых регионах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Работа более 250 предприятий возобновлена на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках пленарного заседания первого окружного отчетно-программного форума "Есть результат!".