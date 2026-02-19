https://ria.ru/20260219/pozhar-2075621638.html
На Триумфальной арке в Москве произошел пожар
На Триумфальной арке в Москве произошел пожар - РИА Новости, 19.02.2026
На Триумфальной арке в Москве произошел пожар
Короткое замыкание с последующим возгоранием произошло в инсталляции коней на Триумфальной арке на Площади Победы в Москве, люди не пострадали, рассказал РИА... РИА Новости, 19.02.2026
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Короткое замыкание с последующим возгоранием произошло в инсталляции коней на Триумфальной арке на Площади Победы в Москве, люди не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В 20.59 поступило сообщение о возгорании на Площади Победы на инсталляции коней из-за короткого замыкания", - сказал собеседник агентства.
По его словам, возникший пожар был ликвидирован в 21.14 с помощью подручных средств.
"Информация о пострадавших не поступала", - заключил собеседник агентства.