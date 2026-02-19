Рейтинг@Mail.ru
На Триумфальной арке в Москве произошел пожар - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:26 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/pozhar-2075621638.html
На Триумфальной арке в Москве произошел пожар
На Триумфальной арке в Москве произошел пожар - РИА Новости, 19.02.2026
На Триумфальной арке в Москве произошел пожар
Короткое замыкание с последующим возгоранием произошло в инсталляции коней на Триумфальной арке на Площади Победы в Москве, люди не пострадали, рассказал РИА... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T22:26:00+03:00
2026-02-19T22:26:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149540/20/1495402094_0:176:3016:1873_1920x0_80_0_0_2e7953d98197468d6bd3d3f6de10ba9c.jpg
https://ria.ru/20260218/avtomobil-2075325970.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149540/20/1495402094_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_09dcca56c4386a2c2cd836bc910d8844.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
На Триумфальной арке в Москве произошел пожар

РИА Новости: в Москве на Триумфальной арке загорелась инсталляция коней

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМосковские Триумфальные ворота (Триумфальная арка) на площади Победы в Москве
Московские Триумфальные ворота (Триумфальная арка) на площади Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Московские Триумфальные ворота (Триумфальная арка) на площади Победы в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Короткое замыкание с последующим возгоранием произошло в инсталляции коней на Триумфальной арке на Площади Победы в Москве, люди не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В 20.59 поступило сообщение о возгорании на Площади Победы на инсталляции коней из-за короткого замыкания", - сказал собеседник агентства.
По его словам, возникший пожар был ликвидирован в 21.14 с помощью подручных средств.
«
"Информация о пострадавших не поступала", - заключил собеседник агентства.
Пожарные работают на месте происшествия - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
На востоке Москвы загорелся легковой автомобиль
18 февраля, 22:06
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала