Московские Триумфальные ворота (Триумфальная арка) на площади Победы в Москве. Архивное фото

Московские Триумфальные ворота (Триумфальная арка) на площади Победы в Москве

На Триумфальной арке в Москве произошел пожар

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Короткое замыкание с последующим возгоранием произошло в инсталляции коней на Триумфальной арке на Площади Победы в Москве, люди не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"В 20.59 поступило сообщение о возгорании на Площади Победы на инсталляции коней из-за короткого замыкания", - сказал собеседник агентства.

По его словам, возникший пожар был ликвидирован в 21.14 с помощью подручных средств.