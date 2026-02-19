Рейтинг@Mail.ru
10:03 19.02.2026 (обновлено: 11:51 19.02.2026)
Суд может запретить Потаниной судиться с бывшим мужем в Лондоне
Суд может запретить Потаниной судиться с бывшим мужем в Лондоне

Потанин просит суд запретить экс-супруге продолжать разбирательство в Лондоне

Бывшая супруга Владимира Потанина Наталия. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Президент "Норильского никеля" Владимир Потанин просит арбитражный суд Москвы запретить его бывшей супруге Наталии Потаниной, претендующей на его активы, продолжать судебное разбирательство с ним в Высоком суде Лондона, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
По словам собеседника агентства, заявитель считает, что разбирательство в английском суде может привести по сути к пересмотру вынесенного еще в 2018 году и вступившего в законную силу окончательного решения Верховного суда РФ по вопросу о разделе имущества между бывшими супругами.
"Кроме того, согласно установленной процедуре, для обоснований претензий Потаниной на имущество и активы бизнесмена лондонский суд может потребовать от ответчика раскрыть чувствительную информацию и сведения для ограниченного доступа, касающиеся деятельности подконтрольных ему предприятий, включая "Норильский никель", - сказал собеседник агентства.
По его мнению, результатом этого может стать введение новых санкций против компании, ее партнеров и контрагентов, что нанесет ущерб десяткам тысяч работников и держателей акций "Норильского никеля" и создаст угрозу безопасности и публичным интересам РФ.
Согласно материалам, с которыми ознакомилось РИА Новости, заявление Потанина поступило в арбитражный суд Москвы 18 февраля, к рассмотрению оно еще не принято.
Судебная тяжба между бывшими супругами идет с 2014 года. В ходе нескольких судебных процессов в России Потанина добилась раздела совместного имущества и, кроме того, получила компенсацию в размере более 2,5 миллиарда рублей. Позже она покинула Россию и продолжила разбирательства в иностранных судах.
По словам источника РИА Новости, в 2019 году Высокий суд Лондона отклонил ее иск к Потанину (уже на 6,3 миллиарда долларов) из-за "недостаточных связей с Великобританией" и охарактеризовал это как "бракоразводный туризм". Однако после начала СВО и введения санкций против РФ суд в Лондоне пересмотрел свое решение, на этот раз сочтя ее связи с Великобританией достаточными (к тому моменту Потанина уже получила британское гражданство) и указав, что бывшая супруга бизнесмена "разорвала связи с Россией", рассказал собеседник агентства.
Как заявил РИА Новости адвокат Дмитрий Мальбин, запрет на продолжение судиться за рубежом в качестве обеспечительной меры является общепринятой мировой практикой, позволяющей, помимо прочего, избегать юридических коллизий, когда исполнение решение суда одной юрисдикции приводит к нарушению закона в другой юрисдикции.
"В случае, если английский суд запросит чувствительную информацию о "Норникеле", господин Потанин может оказаться между молотом и наковальней, ибо раскрытие такой информации прямо запрещено антисанкционным законодательством Российской Федерации", - отметил адвокат.
К тому же, по словам Мальбина, как подсанкционное лицо, Потанин крайне ограничен в возможности защищать свои интересы в иностранных судах, и Россия является для него единственной возможной юрисдикцией для защиты. "Логичный выход из этой ситуации для него – это запрет определенных действий для самого истца, с чем, кстати, Лондонский суд вполне может согласиться – подобные прецеденты уже были", - считает адвокат.
Дело Наталии Потаниной может стать далеко не первым случаем, когда органы правосудия накладывают ограничения на участников юридических споров в различных юрисдикциях. После начала масштабного санкционного давления на РФ суды стали активно применять статьи 248.1 и 248.2 АПК РФ, дающие подсанкционным лицам право обратиться в суд с заявлением о запрете оппоненту инициировать или продолжать разбирательство за пределами РФ. Аналогичные меры нередко применяют и зарубежные суды в отношении российских компаний.
