Посол прокомментировал слова Макрона о создании аналога "Орешника" в Европе
03:48 19.02.2026 (обновлено: 11:57 19.02.2026)
Посол прокомментировал слова Макрона о создании аналога "Орешника" в Европе
Посол прокомментировал слова Макрона о создании аналога "Орешника" в Европе
Посол прокомментировал слова Макрона о создании аналога "Орешника" в Европе

Посол Мешков: РФ уйдет вперед, пока Запад попытается создать аналог "Орешника"

ПАРИЖ, 19 фев — РИА Новости. Россия уйдет далеко вперед, пока Запад будет пытаться создать аналог российского баллистического комплекса "Орешник", заявил РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков.
В январе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе необходимо в краткосрочной перспективе создать аналог российского комплекса "Орешник".
"Если вы помните, как развивалась эта история с нашими новыми типами вооружений, включая "Орешник": сначала на Западе смеялись, говорили, что то, что мы показываем, — это мультики. Потом реально испугались, увидев эффективность этих видов вооружения, потом заговорили, что им надо догонять Россию и делать что-то подобное. <...> Запад будет стремиться создавать аналогичные виды оружия, но пока они это создадут, Россия уйдет далеко вперед", — сказал дипломат.
Момент удара Орешника по украинским критическим объектам - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
На Западе сообщили о внезапной панике в Киеве из-за "Орешника"
16 февраля, 02:54
 
