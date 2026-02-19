https://ria.ru/20260219/posol-2075365603.html
Посол прокомментировал слова Макрона о создании аналога "Орешника" в Европе
Посол прокомментировал слова Макрона о создании аналога "Орешника" в Европе - РИА Новости, 19.02.2026
Посол прокомментировал слова Макрона о создании аналога "Орешника" в Европе
Россия уйдет далеко вперед, пока Запад будет пытаться создать аналог российского баллистического комплекса "Орешник", заявил РИА Новости посол России во Франции РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T03:48:00+03:00
2026-02-19T03:48:00+03:00
2026-02-19T11:57:00+03:00
в мире
россия
европа
франция
эммануэль макрон
алексей мешков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075258717_0:87:3072:1815_1920x0_80_0_0_9a456f2e8827edd0a92cb1f98f5e340c.jpg
https://ria.ru/20260216/oreshnik-2074581169.html
россия
европа
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075258717_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e2925eff44d591533a0ee141cccbd954.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, европа, франция, эммануэль макрон, алексей мешков
В мире, Россия, Европа, Франция, Эммануэль Макрон, Алексей Мешков
Посол прокомментировал слова Макрона о создании аналога "Орешника" в Европе
Посол Мешков: РФ уйдет вперед, пока Запад попытается создать аналог "Орешника"