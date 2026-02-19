Рейтинг@Mail.ru
Минтруд выровнял пособие по беременности для студенток
Хорошие новости
 
20:55 19.02.2026 (обновлено: 21:00 19.02.2026)
Минтруд выровнял пособие по беременности для студенток
Минтруд выровнял пособие по беременности для студенток - РИА Новости, 19.02.2026
Минтруд выровнял пособие по беременности для студенток
Минтруд увеличил размер пособия по беременности и родам для студенток очной формы обучения за счет расчета от величины прожиточного минимума в регионе, в... РИА Новости, 19.02.2026
общество
россия
ольга баталина
хорошие новости
россия
общество, россия, ольга баталина
Общество, Россия, Ольга Баталина, Хорошие новости
Минтруд выровнял пособие по беременности для студенток

Минтруд выровнял пособие по беременности для студенток до прожиточного минимума

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Минтруд увеличил размер пособия по беременности и родам для студенток очной формы обучения за счет расчета от величины прожиточного минимума в регионе, в среднем сумма выплаты составляет 90 тысяч рублей по России, сообщила первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.
«
"Для поддержки женщин, которые обучаются по очной форме обучения, увеличили по поручению президента размер пособия по беременности и родам. Теперь за базовую величину для расчета принимается не стипендия, а прожиточный минимум в регионе. В результате размер пособия в среднем по стране превышает 90 тысяч рублей", - сказала Баталина в ходе заседания Совета Евразийского женского форума.
Она напомнила, что изменения вступили в силу с 1 сентября 2025 года. В прошлом году, уточнила Баталина, почти 5 тысяч таких девушек получили увеличенный размер соответствующего пособия.
Девушка держит тест на определение беременности с положительным результатом - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Студентки направили в Соцфонд три тысячи заявок на пособие по беременности
18 сентября 2025, 07:04
 
Хорошие новости
 
 
