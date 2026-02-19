Минтруд выровнял пособие по беременности для студенток

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Минтруд увеличил размер пособия по беременности и родам для студенток очной формы обучения за счет расчета от величины прожиточного минимума в регионе, в среднем сумма выплаты составляет 90 тысяч рублей по России, сообщила первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.