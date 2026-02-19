Рейтинг@Mail.ru
"Не понимает Путина". Порошенко* набросился на Зеленского - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:08 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/poroshenko-2075586921.html
"Не понимает Путина". Порошенко* набросился на Зеленского
"Не понимает Путина". Порошенко* набросился на Зеленского - РИА Новости, 19.02.2026
"Не понимает Путина". Порошенко* набросился на Зеленского
Экс-президент Украины Петр Порошенко* в интервью Politico заявил, что Владимир Зеленский совершил ошибку, вступив в переговоры с Россией без участия ЕС. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T19:08:00+03:00
2026-02-19T19:08:00+03:00
в мире
украина
россия
москва
владимир зеленский
петр порошенко
дмитрий песков
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772315826_0:227:2440:1600_1920x0_80_0_0_266c183198156462fea11fb8159d0195.jpg
https://ria.ru/20260219/peregovory-2075358012.html
https://ria.ru/20260219/zelenskiy-2075508126.html
https://ria.ru/20260219/merts-2075547974.html
украина
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772315826_82:0:2359:1708_1920x0_80_0_0_a1b9db540313e3b7f245ff777fd02b46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, москва, владимир зеленский, петр порошенко, дмитрий песков, евросоюз, мирный план сша по украине, politico, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Москва, Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Дмитрий Песков, Евросоюз, Мирный план США по Украине, Politico, Вооруженные силы Украины
"Не понимает Путина". Порошенко* набросился на Зеленского

Порошенко назвал ошибкой Зеленского переговоры с РФ без участия ЕС

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкБывший президент Украины Петр Порошенко
Бывший президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Бывший президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко* в интервью Politico заявил, что Владимир Зеленский совершил ошибку, вступив в переговоры с Россией без участия ЕС.
"Зеленский совершил ошибку, втянув себя в переговоры, из которых исключили европейцев, и должен был настоять на немедленном прекращении огня. Несмотря на катастрофу в Овальном кабинете в феврале прошлого года, ему следовало ограничиться требованием простого прекращения огня. Он не понимает Путина и не понимает Трампа", — приводит издание его слова.
По мнению Порошенко*, страны ЕС должны быть полноправными участниками переговоров.
Украинская делегация во время переговоров в Женеве - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
"Все кричат": в Киеве рассказали, что украинцы сделали в Женеве
Вчера, 01:46
"Европа имеет полное право участвовать в переговорах, поскольку именно она сейчас финансирует Украину. Тем не менее, без Трампа, без Америки невозможно достичь мирного соглашения", — добавил он.
Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу "Аль-Арабия", что Москва будет разговаривать с Европой тогда, когда европейцы одумаются. Он отметил, что гарантии безопасности, которые Европа сейчас рассматривает в качестве приоритета урегулирования вокруг Украины, сформулировали конкретно против России. По словам министра, это означает, что Европа хочет гарантировать безопасность до тех пор, пока киевский режим будет врагом Российской Федерации и "будет продолжать войну с нами, которую хочет Евросоюз".

В четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видит смысла в участии европейцев в переговорном процессе по Украине. Песков отметил, что европейцы не участвуют в переговорах, и подавляющее большинство точек зрения, которые выражаются в европейских столицах, больше способствуют продолжению войны, а не попыткам мирного урегулирования.
Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Дерзкое заявление Зеленского в адрес Путина вызвало возмущение в Германии
Вчера, 15:42

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
В Женеве 17-18 февраля прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Как сообщил глава российской делегации Владимир Мединский, они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.
Как рассказал источник РИА Новости, сегодня представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Мерц сделал резкое заявление о Путине
Вчера, 17:33
* внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
 
В миреУкраинаРоссияМоскваВладимир ЗеленскийПетр ПорошенкоДмитрий ПесковЕвросоюзМирный план США по УкраинеPoliticoВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала