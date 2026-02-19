МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко* в интервью Politico заявил, что Владимир Зеленский совершил ошибку, вступив в переговоры с Россией без участия ЕС.
"Зеленский совершил ошибку, втянув себя в переговоры, из которых исключили европейцев, и должен был настоять на немедленном прекращении огня. Несмотря на катастрофу в Овальном кабинете в феврале прошлого года, ему следовало ограничиться требованием простого прекращения огня. Он не понимает Путина и не понимает Трампа", — приводит издание его слова.
Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу "Аль-Арабия", что Москва будет разговаривать с Европой тогда, когда европейцы одумаются. Он отметил, что гарантии безопасности, которые Европа сейчас рассматривает в качестве приоритета урегулирования вокруг Украины, сформулировали конкретно против России. По словам министра, это означает, что Европа хочет гарантировать безопасность до тех пор, пока киевский режим будет врагом Российской Федерации и "будет продолжать войну с нами, которую хочет Евросоюз".
В четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видит смысла в участии европейцев в переговорном процессе по Украине. Песков отметил, что европейцы не участвуют в переговорах, и подавляющее большинство точек зрения, которые выражаются в европейских столицах, больше способствуют продолжению войны, а не попыткам мирного урегулирования.
Мирный процесс по Украине
В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
В Женеве 17-18 февраля прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Как сообщил глава российской делегации Владимир Мединский, они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.
Как рассказал источник РИА Новости, сегодня представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.
* внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму