"Не понимает Путина". Порошенко* набросился на Зеленского

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко* в интервью Politico заявил, что Владимир Зеленский совершил ошибку, вступив в переговоры с Россией без участия ЕС.

Как рассказал источник РИА Новости, сегодня представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.