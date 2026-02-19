Рейтинг@Mail.ru
23:09 19.02.2026 (обновлено: 23:22 19.02.2026)
Президент Польши принял решение по беженцам с Украины
Президент Польши принял решение по беженцам с Украины
Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон о прекращении специального статуса и льгот для беженцев с Украины, сообщил его пресс-секретарь Рафал Лешкевич в РИА Новости, 19.02.2026
в мире, украина, польша, кароль навроцкий
В мире, Украина, Польша, Кароль Навроцкий
Президент Польши принял решение по беженцам с Украины

Навроцкий подписал закон о прекращении помощи украинским беженцам

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон о прекращении специального статуса и льгот для беженцев с Украины, сообщил его пресс-секретарь Рафал Лешкевич в соцсети X.
"Президент Республики Польша Кароль Навроцкий подписал закон от 23 января 2026 г. о прекращении действия решений, вытекающих из Закона об оказании помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этой страны", — написал он.
Флаг Украины
Украина разрешила раскопки на месте убийств поляков дивизией СС "Галичина"
Вчера, 18:03
По данным издания Rzeczpospolita, закон об оказании помощи гражданам Украины, действующий с 2022 года, предоставил отдельную правовую базу, облегчающую правила проживания, трудоустройства, получения льгот и возможности обучения для беженцев из Украины. Однако новый закон постепенно отменяет эту систему, и основные элементы поддержки будут включены в общие положения о защите иностранных граждан.
Подписанный документ также продлевает срок законного пребывания в Польше для беженцев с Украины до 4 марта 2027 года.
По различным данным, в Польше проживают от полутора до двух миллионов украинцев.
Польская полиция
Двое поляков напали с мачете на украинца и отрубили ему пальцы
Вчера, 15:14
 
