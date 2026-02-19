Президент Польши принял решение по беженцам с Украины

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон о прекращении специального статуса и льгот для беженцев с Украины, сообщил его пресс-секретарь Рафал Лешкевич в соцсети X.
"Президент Республики Польша Кароль Навроцкий подписал закон от 23 января 2026 г. о прекращении действия решений, вытекающих из Закона об оказании помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этой страны", — написал он.
По данным издания Rzeczpospolita, закон об оказании помощи гражданам Украины, действующий с 2022 года, предоставил отдельную правовую базу, облегчающую правила проживания, трудоустройства, получения льгот и возможности обучения для беженцев из Украины. Однако новый закон постепенно отменяет эту систему, и основные элементы поддержки будут включены в общие положения о защите иностранных граждан.
Подписанный документ также продлевает срок законного пребывания в Польше для беженцев с Украины до 4 марта 2027 года.
По различным данным, в Польше проживают от полутора до двух миллионов украинцев.