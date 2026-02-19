Рейтинг@Mail.ru
Польша создаст возможность заминировать границу за 48 часов, заявил Туск
Польша создаст возможность заминировать границу за 48 часов, заявил Туск
Польша создает возможность заминировать свою восточную границу за 48 часов, заявил журналистам премьер-министр республики Дональд Туск. РИА Новости, 19.02.2026
в мире, польша, россия, белоруссия, дональд туск, нато
В мире, Польша, Россия, Белоруссия, Дональд Туск, НАТО
Польша создаст возможность заминировать границу за 48 часов, заявил Туск

Туск: Польша создает возможность заминировать свою восточную границу за 48 часов

Премьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Польши Дональд Туск . Архивное фото
ВАРШАВА, 19 фев - РИА Новости. Польша создает возможность заминировать свою восточную границу за 48 часов, заявил журналистам премьер-министр республики Дональд Туск.
В пятницу для Польши истекает период денонсации Оттавской конвенции, республика сможет возобновить производство противопехотных мин.
Туск рассказал, что возможность быстрого минирования границы является частью программы "Восточный щит".
"Восточный щит" – это также возможность заминирования границы в течение 48 часов в случае угрозы", - сказал он.
Программу "Восточный щит" Польша реализует на границе с Россией и Белоруссией. По заявлению канцелярии польского премьера, правительство намерено создать комплексную оборонную инфраструктуру на восточном фланге НАТО для противодействия якобы существующим угрозам со стороны Белоруссии и России.
В миреПольшаРоссияБелоруссияДональд ТускНАТО
 
 
