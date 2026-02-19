https://ria.ru/20260219/polsha-2075492006.html
Польша создаст возможность заминировать границу за 48 часов, заявил Туск
Польша создаст возможность заминировать границу за 48 часов, заявил Туск
Польша создает возможность заминировать свою восточную границу за 48 часов, заявил журналистам премьер-министр республики Дональд Туск. РИА Новости, 19.02.2026
в мире
польша
россия
белоруссия
дональд туск
нато
В мире, Польша, Россия, Белоруссия, Дональд Туск, НАТО
Туск: Польша создает возможность заминировать свою восточную границу за 48 часов