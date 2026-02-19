В Польше выступили с дерзким заявлением о репарациях от России

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Польша собирает данные для подготовки к иску о репарациях против России, заявил пресс-секретарь кабинета министров Адам Шлапка в программе "Граффити".
«
"На данный момент это в первую очередь ответственность Института военных потерь. Он занимается сбором данных и научной работой, и после тщательного изучения всего этого можно будет принимать решения", — сказал он.
По словам Шлапки, сейчас речь идет о научном исследовании, которое якобы поможет "оценить ущерб" и результаты которого можно будет использовать в дальнейшем.
Так он прокомментировал статью в Financial Times, которая утверждала, что Варшава планирует подать иск против Москвы о "репарациях за последствия советского господства". Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя публикацию, ранее предложила Польше в качестве репараций видео оперы "Иван Сусанин".
Польские политики неоднократно выступали с идеей потребовать деньги у России. Ее поддержал экс-президент страны Анджей Дуда, а в МИД республики сообщили, что проведут расчет потерь за годы Второй мировой войны и потребуют возместить ущерб. В Москве эти инициативы назвали неадекватными и лежащими в области политических фантазий. Как отметили в МИД России, Польша пытается решать внутриполитические проблемы, обращаясь к историческому ревизионизму. В Кремле заявления Варшавы сочли "оголтелой русофобией" и "нездравым политическим экстремизмом".
