Рейтинг@Mail.ru
В Польше выступили с дерзким заявлением о репарациях от России - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:21 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/polsha-2075366700.html
В Польше выступили с дерзким заявлением о репарациях от России
В Польше выступили с дерзким заявлением о репарациях от России - РИА Новости, 19.02.2026
В Польше выступили с дерзким заявлением о репарациях от России
Польша собирает данные для подготовки к иску о репарациях против России, заявил пресс-секретарь кабинета министров Адам Шлапка в программе "Граффити". РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T04:21:00+03:00
2026-02-19T04:21:00+03:00
в мире
польша
россия
варшава
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156240/92/1562409224_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f10919f7b23609cb9714efd79f765b88.jpg
https://ria.ru/20260218/krym-2075339726.html
https://ria.ru/20260218/polsha-2075121891.html
польша
россия
варшава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156240/92/1562409224_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_06cf9ce8e47b64836f740a5ac9f81805.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, россия, варшава, мария захарова
В мире, Польша, Россия, Варшава, Мария Захарова
В Польше выступили с дерзким заявлением о репарациях от России

Шлапка: Польша собирает данные для иска о репарациях против России

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг Польши
Флаг Польши - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Флаг Польши. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Польша собирает данные для подготовки к иску о репарациях против России, заявил пресс-секретарь кабинета министров Адам Шлапка в программе "Граффити".
«
"На данный момент это в первую очередь ответственность Института военных потерь. Он занимается сбором данных и научной работой, и после тщательного изучения всего этого можно будет принимать решения", — сказал он.
Политолог Александр Форманчук - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
В Крыму прокомментировали заявления Польши о "репарациях" с России
18 февраля, 23:26
По словам Шлапки, сейчас речь идет о научном исследовании, которое якобы поможет "оценить ущерб" и результаты которого можно будет использовать в дальнейшем.
Так он прокомментировал статью в Financial Times, которая утверждала, что Варшава планирует подать иск против Москвы о "репарациях за последствия советского господства". Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя публикацию, ранее предложила Польше в качестве репараций видео оперы "Иван Сусанин".
Польские политики неоднократно выступали с идеей потребовать деньги у России. Ее поддержал экс-президент страны Анджей Дуда, а в МИД республики сообщили, что проведут расчет потерь за годы Второй мировой войны и потребуют возместить ущерб. В Москве эти инициативы назвали неадекватными и лежащими в области политических фантазий. Как отметили в МИД России, Польша пытается решать внутриполитические проблемы, обращаясь к историческому ревизионизму. В Кремле заявления Варшавы сочли "оголтелой русофобией" и "нездравым политическим экстремизмом".
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
В Госдуме призвали Польшу не рассчитывать на репарации от России
18 февраля, 09:30
 
В миреПольшаРоссияВаршаваМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала