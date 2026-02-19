Рейтинг@Mail.ru
В Забайкалье подросткам запросили до девяти лет за диверсии по указке Киева
10:23 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/podzhog-2075399351.html
В Забайкалье подросткам запросили до девяти лет за диверсии по указке Киева
В Забайкалье подросткам запросили до девяти лет за диверсии по указке Киева - РИА Новости, 19.02.2026
В Забайкалье подросткам запросили до девяти лет за диверсии по указке Киева
Обвинение в ходе прений сторон в суде в Чите попросило назначить от 8,5 до 9 лет колонии подросткам, обвиняемым в терроризме за поджоги лесов в районе поселка...
происшествия
украина
россия
чита
следственный комитет россии (ск рф)
киев
украина
россия
чита
киев
происшествия, украина, россия, чита, следственный комитет россии (ск рф), киев
Происшествия, Украина, Россия, Чита, Следственный комитет России (СК РФ), Киев
В Забайкалье подросткам запросили до девяти лет за диверсии по указке Киева

В Забайкалье подросткам запросили до 9 лет за поджоги лесов по указке Киева

ВЛАДИВОСТОК, 19 фев – РИА Новости. Обвинение в ходе прений сторон в суде в Чите попросило назначить от 8,5 до 9 лет колонии подросткам, обвиняемым в терроризме за поджоги лесов в районе поселка Атамановка в Забайкальском крае по заданию куратора с Украины, сообщил РИА Новости представитель Второго восточного окружного военного суда.
В четверг в суде приступили к прениям сторон.
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
В Омске школьники получили сроки за поджог военного вертолета
18 февраля, 08:47
"Обвинение запросило одному обвиняемому девять лет колонии, второму - восемь лет и шесть месяцев", - сообщил собеседник агентства.
Он позже уточнил, что наказание в девять лет запрошено одному из фигурантов по совокупности преступлений в соответствии со статьей 69 УК РФ.
СК России летом 2025 года сообщал о возбуждении уголовного дела о совершении теракта в Забайкалье в отношении двух 16-летних подростков, поджегших лес за обещанное из-за рубежа вознаграждение по заданию куратора, действовавшего в интересах Украины. Ранее их обвинили в умышленном поджоге леса с ущербом на более 322 миллиона рублей, и арестовали. Подростки четыре раза поджигали лес у Атамановки по заданию куратора с Украины за обещанное вознаграждение в 100 тысяч рублей.
Задержанный за подготовку теракта в Твери подросток в здании суда - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Подросток, планировавший поджог одного из зданий Минобороны, получил срок
28 января, 09:48
 
