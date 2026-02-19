В Забайкалье подросткам запросили до девяти лет за диверсии по указке Киева

ВЛАДИВОСТОК, 19 фев – РИА Новости. Обвинение в ходе прений сторон в суде в Чите попросило назначить от 8,5 до 9 лет колонии подросткам, обвиняемым в терроризме за поджоги лесов в районе поселка Атамановка в Забайкальском крае по заданию куратора с Украины, сообщил РИА Новости представитель Второго восточного окружного военного суда.