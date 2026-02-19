В Забайкалье подросткам запросили до девяти лет за диверсии по указке Киева

ВЛАДИВОСТОК, 19 фев – РИА Новости. Обвинение в ходе прений сторон в суде в Чите попросило назначить от 8,5 до 9 лет колонии подросткам, обвиняемым в терроризме за поджоги лесов в районе поселка Атамановка в Забайкальском крае по заданию куратора с Украины, сообщил РИА Новости представитель Второго восточного окружного военного суда.
В четверг в суде приступили к прениям сторон.
В Омске школьники получили сроки за поджог военного вертолета
18 февраля, 08:47
"Обвинение запросило одному обвиняемому девять лет колонии, второму - восемь лет и шесть месяцев", - сообщил собеседник агентства.
Он позже уточнил, что наказание в девять лет запрошено одному из фигурантов по совокупности преступлений в соответствии со статьей 69 УК РФ.
СК России летом 2025 года сообщал о возбуждении уголовного дела о совершении теракта в Забайкалье в отношении двух 16-летних подростков, поджегших лес за обещанное из-за рубежа вознаграждение по заданию куратора, действовавшего в интересах Украины. Ранее их обвинили в умышленном поджоге леса с ущербом на более 322 миллиона рублей, и арестовали. Подростки четыре раза поджигали лес у Атамановки по заданию куратора с Украины за обещанное вознаграждение в 100 тысяч рублей.