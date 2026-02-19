Рейтинг@Mail.ru
Пленный рассказал, что оказался на фронте через три дня обучения
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 19.02.2026
Пленный рассказал, что оказался на фронте через три дня обучения
Пленный рассказал, что оказался на фронте через три дня обучения - РИА Новости, 19.02.2026
Пленный рассказал, что оказался на фронте через три дня обучения
Пленный украинский военнослужащий Вячеслав Недошивка рассказал, что попал на линию боевого соприкосновения после трёх дней подготовке в учебной части. РИА Новости, 19.02.2026
специальная военная операция на украине
запорожье
житомир
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожье
житомир
запорожье, житомир, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Житомир, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Пленный рассказал, что оказался на фронте через три дня обучения

РИА Новости: пленный военный ВСУ оказался на фронте через три дня обучения

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Военнопленный ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Вячеслав Недошивка рассказал, что попал на линию боевого соприкосновения после трёх дней подготовке в учебной части.
По словам бывшего сталевара из Запорожья, работники ТЦК схватили его на улице и сразу отвезли в военкомат.
"Они собирали, комплектовали людей, чтобы повезти на учебку в Житомир. Уже после полторы недели я был в Черкасске. Иностранцы у нас приезжали, только было два занятия, французы. С ними были двое переводчиков, женщины. Минировали, рассказывали про гранаты, растяжки. Вкратце, там тактическая стрельба, тактическая медицина. На фронте я оказался, когда мы прошли три дня учебки. И через три дня старший сержант сказал, что уже боевой выход. Нас загрузили в машину и поехали ближе к селу Шевченко", - сказал Недошивка на видео Минобороны РФ.
