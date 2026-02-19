https://ria.ru/20260219/plennyy-2075368496.html
Пленный рассказал, что оказался на фронте через три дня обучения
Пленный украинский военнослужащий Вячеслав Недошивка рассказал, что попал на линию боевого соприкосновения после трёх дней подготовке в учебной части. РИА Новости, 19.02.2026
