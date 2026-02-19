Рейтинг@Mail.ru
В Кремле отреагировали на "требования" Каллас к России - РИА Новости, 19.02.2026
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
19:42 19.02.2026
В Кремле отреагировали на "требования" Каллас к России
Полномочия главы евродипломатии Каи Калас не являются веком золотой дипломатии для европейского континента, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков... РИА Новости, 19.02.2026
В Кремле отреагировали на "требования" Каллас к России

Песков: полномочия Каллас не являются веком золотой дипломатии для Европы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Полномочия главы евродипломатии Каи Калас не являются веком золотой дипломатии для европейского континента, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков автору информационой службы "Вести" Павлу Зарубину.
Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать заявления Каллас, которая распространила среди государств - членов ЕС документ с требованиями к России по Украине, о чем писало ранее издание "Страна.ua".
"Я думаю, что полномочия госпожи Каи Каллас не являются веком золотой дипломатии для европейского континента", - сказал Песков.
Странам ЕС разослали "список Каллас" с требованиями к России
Странам ЕС разослали "список Каллас" с требованиями к России
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДмитрий ПесковКайя КалласПавел ЗарубинЕвросоюзВ мире
 
 
