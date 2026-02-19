Песков надеется, что Международный паралимпийский комитет выдержит давление

Рейтинг@Mail.ru
17:41 19.02.2026 (обновлено: 18:36 19.02.2026)
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что Международный Паралимпийский комитет выдержит давление, которое на него оказывают сегодня.
Ранее газета Repubblica писала, что глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни после протестов Киева предложил не давать визы сопровождающим российских спортсменов на предстоящей Паралимпиаде.
"Честно говоря, хочется надеяться, что Международный Паралимпийский комитет все-таки это давление выдержит", - сказал Песков автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину.
МИД и министерство молодежи и спорта Украины выпустили совместное заявление о том, что их чиновники бойкотируют Паралимпийские игры, если организаторы не пересмотрят решение об участии в Играх россиян и белорусов с национальной символикой.
Медали зимних Паралимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Польша проигнорирует открытие Паралимпийских игр из-за россиян
18 февраля, 23:53
 
Дмитрий ПесковРоссияСпорт
 
 
