Допуск россиян к соревнованиям защитил основы паралимпизма, заявил Песков
Допуск россиян к соревнованиям защитил основы паралимпизма, заявил Песков
Паралимпийский комитет, разрешив допуск россиян к соревнованиям, защитил основы паралимпизма, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.02.2026
россия
Допуск россиян к соревнованиям защитил основы паралимпизма, заявил Песков
Песков: допуск россиян к соревнованиям защитил основы паралимпизма