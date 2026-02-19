Рейтинг@Mail.ru
Допуск россиян к соревнованиям защитил основы паралимпизма, заявил Песков
17:39 19.02.2026 (обновлено: 18:08 19.02.2026)
Допуск россиян к соревнованиям защитил основы паралимпизма, заявил Песков
Допуск россиян к соревнованиям защитил основы паралимпизма, заявил Песков - РИА Новости, 19.02.2026
Допуск россиян к соревнованиям защитил основы паралимпизма, заявил Песков
Паралимпийский комитет, разрешив допуск россиян к соревнованиям, защитил основы паралимпизма, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.02.2026
дмитрий песков, россия, павел зарубин, паралимпийские игры
Дмитрий Песков, Россия, Павел Зарубин, Паралимпийские игры
Допуск россиян к соревнованиям защитил основы паралимпизма, заявил Песков

Песков: допуск россиян к соревнованиям защитил основы паралимпизма

Флаг Паралимпийского комитета России
Флаг Паралимпийского комитета России - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Флаг Паралимпийского комитета России . Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Паралимпийский комитет, разрешив допуск россиян к соревнованиям, защитил основы паралимпизма, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Паралимпийский комитет выдержал вот это вот давление. И тем самым (допустив россиян к соревнованиям - ред.) защитил основы паралимпизма", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Дмитрий ПесковРоссияПавел ЗарубинПаралимпийские игры
 
 
