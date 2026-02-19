Рейтинг@Mail.ru
Песков назвал требования ограничить паралимпийцев из России фантомной болью - РИА Новости, 19.02.2026
17:38 19.02.2026 (обновлено: 17:52 19.02.2026)
Песков назвал требования ограничить паралимпийцев из России фантомной болью
европа
паралимпийские игры
спорт
россия
киев
дмитрий песков
антонио таяни
павел зарубин
европа, паралимпийские игры, спорт, россия, киев, дмитрий песков, антонио таяни, павел зарубин, мид италии
Европа, Паралимпийские игры, Спорт, Россия, Киев, Дмитрий Песков, Антонио Таяни, Павел Зарубин, МИД Италии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал фантомными болями звучащие в Европе требования ограничить российских спортсменов на предстоящей Паралимпиаде.
В четверг газета Repubblica сообщила, что глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни после протестов Киева предложил избегать выдачи виз сопровождающим российских спортсменов на предстоящей Паралимпиаде.
"То, что такие фантомные боли вот этих требований - ограничить так, ограничить сяк - будут продолжаться, ну, конечно будут. Но главное, чтобы, я еще раз повторюсь, чтобы Паралимпийский комитет выдержал вот это давление", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Посольство обвинило Италию в уступках требованиям Киева перед Паралимпиадой
Посольство обвинило Италию в уступках требованиям Киева перед Паралимпиадой
ЕвропаПаралимпийские игрыСпортРоссияКиевДмитрий ПесковАнтонио ТаяниПавел ЗарубинМИД Италии
 
 
