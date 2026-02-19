https://ria.ru/20260219/peskov-2075526745.html
Песков: взгляды европейских столиц не способствуют миру на Украине
19.02.2026
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Подавляющее большинство точек зрения из европейских столиц не способствует попыткам мирного урегулирования, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Подавляющее большинство точек зрения, которые высказываются в европейских столицах, скорее больше способствуют продолжению войны, а не продолжению мирного урегулирования", - сказал Пеков журналистам.