Песков: взгляды европейских столиц не способствуют миру на Украине - РИА Новости, 19.02.2026
16:34 19.02.2026 (обновлено: 16:37 19.02.2026)
Песков: взгляды европейских столиц не способствуют миру на Украине
Песков: взгляды европейских столиц не способствуют миру на Украине - РИА Новости, 19.02.2026
Песков: взгляды европейских столиц не способствуют миру на Украине
Подавляющее большинство точек зрения из европейских столиц не способствует попыткам мирного урегулирования, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 19.02.2026
Песков: взгляды европейских столиц не способствуют миру на Украине

Песков: точка зрения Европы не способствует мирному урегулированию на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Подавляющее большинство точек зрения из европейских столиц не способствует попыткам мирного урегулирования, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Подавляющее большинство точек зрения, которые высказываются в европейских столицах, скорее больше способствуют продолжению войны, а не продолжению мирного урегулирования", - сказал Пеков журналистам.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Участие европейцев не поможет переговорам по Украине, заявил Песков
Вчера, 16:24
 
