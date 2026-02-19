Рейтинг@Mail.ru
Песков назвал работу в рамках переговорных групп по Украине сложной - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:32 19.02.2026 (обновлено: 16:38 19.02.2026)
https://ria.ru/20260219/peskov-2075525820.html
Песков назвал работу в рамках переговорных групп по Украине сложной
Песков назвал работу в рамках переговорных групп по Украине сложной - РИА Новости, 19.02.2026
Песков назвал работу в рамках переговорных групп по Украине сложной
Работа в рамках переговорных групп по ситуации на Украине ведется, она сложная, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T16:32:00+03:00
2026-02-19T16:38:00+03:00
украина
в мире
дмитрий песков
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063286575_0:88:2980:1764_1920x0_80_0_0_d63e6ce52e11bb1be9ca3feb1af5aef7.jpg
https://ria.ru/20260219/peregovory-2075373817.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063286575_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_29fe63dd0e45ee2c6a425b50a6ce5ccb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, в мире, дмитрий песков, россия
Украина, В мире, Дмитрий Песков, Россия
Песков назвал работу в рамках переговорных групп по Украине сложной

Песков: работа в рамках переговорных групп по Украине ведется, она сложная

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Работа в рамках переговорных групп по ситуации на Украине ведется, она сложная, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Работа (переговорных групп по ситуации на Украине - ред.) ведется, а дальше все, как сказал (помощник президента РФ Владимир - ред.) Мединский, работа сложная", - сказал Песков журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Переговоры раскололи банду Зеленского на два лагеря. Один поумнее
Вчера, 08:00
 
УкраинаВ миреДмитрий ПесковРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала