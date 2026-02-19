https://ria.ru/20260219/peskov-2075525820.html
Песков назвал работу в рамках переговорных групп по Украине сложной
Песков назвал работу в рамках переговорных групп по Украине сложной - РИА Новости, 19.02.2026
Песков назвал работу в рамках переговорных групп по Украине сложной
Работа в рамках переговорных групп по ситуации на Украине ведется, она сложная, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T16:32:00+03:00
2026-02-19T16:32:00+03:00
2026-02-19T16:38:00+03:00
украина
в мире
дмитрий песков
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063286575_0:88:2980:1764_1920x0_80_0_0_d63e6ce52e11bb1be9ca3feb1af5aef7.jpg
https://ria.ru/20260219/peregovory-2075373817.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063286575_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_29fe63dd0e45ee2c6a425b50a6ce5ccb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, дмитрий песков, россия
Украина, В мире, Дмитрий Песков, Россия
Песков назвал работу в рамках переговорных групп по Украине сложной
Песков: работа в рамках переговорных групп по Украине ведется, она сложная