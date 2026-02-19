https://ria.ru/20260219/peskov-2075525273.html
Кремль объяснил, почему европейцы не участвуют в переговорах по Украине
Кремль объяснил, почему европейцы не участвуют в переговорах по Украине - РИА Новости, 19.02.2026
Кремль объяснил, почему европейцы не участвуют в переговорах по Украине
Европейцы не присутствуют в переговорном процессе по Украине, их заявления способствуют продолжению войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.02.2026
