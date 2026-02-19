https://ria.ru/20260219/peskov-2075521907.html
Новых контактов с американцами после переговоров не было, заявил Песков
Новых контактов с американцами после переговоров не было, заявил Песков - РИА Новости, 19.02.2026
Новых контактов с американцами после переговоров не было, заявил Песков
Новых контактов с американцами после переговоров не было, решение будет приниматься после проработки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T16:21:00+03:00
2026-02-19T16:21:00+03:00
2026-02-19T16:21:00+03:00
в мире
женева (город)
россия
дмитрий песков
владимир мединский
михаил галузин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063307862_0:209:2788:1777_1920x0_80_0_0_db779602b33aea04230c6fc1ba30b75f.jpg
https://ria.ru/20260218/medinskiy-2075289688.html
женева (город)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063307862_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8682897e3f33a34b672869e671e2ec65.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, женева (город), россия, дмитрий песков, владимир мединский, михаил галузин
В мире, Женева (город), Россия, Дмитрий Песков, Владимир Мединский, Михаил Галузин
Новых контактов с американцами после переговоров не было, заявил Песков
Песков: новых контактов с американцами после переговоров не было