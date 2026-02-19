Рейтинг@Mail.ru
19.02.2026

Новых контактов с американцами после переговоров не было, заявил Песков
16:21 19.02.2026
Новых контактов с американцами после переговоров не было, заявил Песков
Новых контактов с американцами после переговоров не было, решение будет приниматься после проработки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.02.2026
Новых контактов с американцами после переговоров не было, заявил Песков

Песков: новых контактов с американцами после переговоров не было

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Новых контактов с американцами после переговоров не было, решение будет приниматься после проработки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, ничего не было. Пока ничего не планируется, они будут прорабатываться, потом будет приниматься дальше решение. Уже будет зависеть от американцев, по графику предложений", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, были ли новые контакты с американцами после переговоров.
Переговоры прошли в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и другие официальные лица.
Владимир Мединский во время пресс-подхода в отеле Интерконтиненталь в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Мединский пошутил об уроках истории после переговоров в Женеве
Заголовок открываемого материала