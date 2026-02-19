https://ria.ru/20260219/peskov-2075517568.html
Кремль не назвал страну проведения следующих переговоров по Украине
Кремль пока не может назвать следующую страну, где пройдут переговоры по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.02.2026
