16:10 19.02.2026 (обновлено: 16:22 19.02.2026)
Кремль не назвал страну проведения следующих переговоров по Украине
Кремль не назвал страну проведения следующих переговоров по Украине
Кремль пока не может назвать следующую страну, где пройдут переговоры по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.02.2026
в мире
украина
россия
дмитрий песков
женева (город)
владимир мединский
мирный план сша по украине
переговоры по украине в женеве — 2026
в мире, украина, россия, дмитрий песков, женева (город), владимир мединский, мирный план сша по украине, переговоры по украине в женеве — 2026
В мире, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Женева (город), Владимир Мединский, Мирный план США по Украине, Переговоры по Украине в Женеве — 2026
Кремль не назвал страну проведения следующих переговоров по Украине

Песков пока не назвал страну проведения следующих переговоров по Украине

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Кремль пока не может назвать следующую страну, где пройдут переговоры по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, мы пока не можем ничего назвать", - сказал Песков. отвечая на соответствующий вопрос.
В Женеве 17-18 февраля прошли переговоры представителей Москвы, Киева и Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник российского лидера Владимир Мединский. По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии были тяжелыми, но деловыми. Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.
Владимир Мединский во время пресс-подхода в отеле Интерконтиненталь в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Мединский пошутил об уроках истории после переговоров в Женеве
В миреУкраинаРоссияДмитрий ПесковЖенева (город)Владимир МединскийМирный план США по УкраинеПереговоры по Украине в Женеве — 2026
 
 
Заголовок открываемого материала