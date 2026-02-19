Песков ответил на вопрос о месте нового раунда переговоров по Украине

https://ria.ru/20260219/peskov-2075449003.html
Кремль проинформирует о месте следующего раунда переговоров по Украине, как только появится конкретика, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.02.2026
Песков: о месте новой встречи по Украине сообщат, когда будет конкретика