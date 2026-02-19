Рейтинг@Mail.ru
Кремль: стадия переговоров по Украине не предполагает публичного обсуждения - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:41 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/peskov-2075446879.html
Кремль: стадия переговоров по Украине не предполагает публичного обсуждения
Кремль: стадия переговоров по Украине не предполагает публичного обсуждения - РИА Новости, 19.02.2026
Кремль: стадия переговоров по Украине не предполагает публичного обсуждения
Переговоры по Украине сейчас на стадии, которая не предусматривает публичное обсуждение, вдаваться в подробности Москва не будет, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T12:41:00+03:00
2026-02-19T12:41:00+03:00
в мире
россия
женева (город)
украина
дмитрий песков
владимир мединский
переговоры по украине в женеве — 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775518422_0:14:3309:1875_1920x0_80_0_0_d4227165d609e3e9a42830dd3442c84f.jpg
https://ria.ru/20260219/zheneva-2075406654.html
россия
женева (город)
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775518422_431:0:3162:2048_1920x0_80_0_0_2af1639879005e3bb618073e12235a24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, женева (город), украина, дмитрий песков, владимир мединский, переговоры по украине в женеве — 2026
В мире, Россия, Женева (город), Украина, Дмитрий Песков, Владимир Мединский, Переговоры по Украине в Женеве — 2026
Кремль: стадия переговоров по Украине не предполагает публичного обсуждения

Песков: стадия переговоров по Украине не предполагает публичного обсуждения

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаги России и Украины в зале, где пройдут переговоры
Флаги России и Украины в зале, где пройдут переговоры - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Флаги России и Украины в зале, где пройдут переговоры. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Переговоры по Украине сейчас на стадии, которая не предусматривает публичное обсуждение, вдаваться в подробности Москва не будет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, мы не хотим вдаваться в подробности и не будем этого делать. Сейчас пока, скажем так, переговоры идут на той стадии, которая не должна предусматривать какое-то публичное обсуждение", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, что стало главной проблемой на переговорах в Женеве.
​Переговоры прошли в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии "были тяжелыми, но деловыми". Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.
Государственный флаг Швейцарии в Женеве - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Источник назвал место проведения следующих переговоров по Украине
Вчера, 10:42
 
В миреРоссияЖенева (город)УкраинаДмитрий ПесковВладимир МединскийПереговоры по Украине в Женеве — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала