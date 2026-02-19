Спорт не должен становиться жертвой политики, заявил Песков

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Россия считает, что спорт не должен становиться жертвой политики, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания украинских чиновников о бойкоте Паралимпиады из-за флагов и гимнов РФ и Белоруссии.