https://ria.ru/20260219/peskov-2075446110.html
Спорт не должен становиться жертвой политики, заявил Песков
Спорт не должен становиться жертвой политики, заявил Песков - РИА Новости, 19.02.2026
Спорт не должен становиться жертвой политики, заявил Песков
Россия считает, что спорт не должен становиться жертвой политики, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T12:39:00+03:00
2026-02-19T12:39:00+03:00
2026-02-19T12:39:00+03:00
россия
белоруссия
дмитрий песков
министерство молодежи и спорта украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2063031837_0:238:2991:1920_1920x0_80_0_0_989dafb84c052f45da263cccd41f1dc3.jpg
https://ria.ru/20260219/samsung-2075420081.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2063031837_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_9461d062adb21f908228b7d550c83a36.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, дмитрий песков, министерство молодежи и спорта украины
Россия, Белоруссия, Дмитрий Песков, Министерство молодежи и спорта Украины
Спорт не должен становиться жертвой политики, заявил Песков
Песков: Россия считает, что спорт не должен становиться жертвой политики