МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал российско-иранские военно-морские учения плановыми, отметив, что они согласовываются заблаговременно.

"Это плановые учения, они согласовываются заблаговременно", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.