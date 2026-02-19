Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал встречу Мединского с представителями Украины - РИА Новости, 19.02.2026
12:37 19.02.2026 (обновлено: 12:42 19.02.2026)
Песков прокомментировал встречу Мединского с представителями Украины
Переговоры в Женеве проводились в разных форматах, встреча главы российской делегации Владимира Мединского с представителями украинской делегации была одним из... РИА Новости, 19.02.2026
Песков прокомментировал встречу Мединского с представителями Украины

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Владимир Мединский во время пресс-подхода в отеле "Интерконтиненталь" в Женеве
Помощник президента РФ Владимир Мединский во время пресс-подхода в отеле "Интерконтиненталь" в Женеве
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Переговоры в Женеве проводились в разных форматах, встреча главы российской делегации Владимира Мединского с представителями украинской делегации была одним из них, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мединский же сказал, что переговоры проводились в разных форматах. Это один из форматов общения", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, почему потребовалась закрытая встреча Мединского с украинской делегацией.
