Песков прокомментировал встречу Мединского с представителями Украины
Песков прокомментировал встречу Мединского с представителями Украины - РИА Новости, 19.02.2026
Песков прокомментировал встречу Мединского с представителями Украины
Переговоры в Женеве проводились в разных форматах, встреча главы российской делегации Владимира Мединского с представителями украинской делегации была одним из... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T12:37:00+03:00
2026-02-19T12:37:00+03:00
2026-02-19T12:42:00+03:00
украина
в мире
женева (город)
дмитрий песков
россия
владимир мединский
переговоры по украине в женеве — 2026
украина
женева (город)
россия
Песков прокомментировал встречу Мединского с представителями Украины
Песков назвал встречу Мединского с украинцами одним из форматов переговоров