Песков объяснил, почему важно доводить повестку дня Путина до иностранцев
09:10 19.02.2026 (обновлено: 09:34 19.02.2026)
Песков объяснил, почему важно доводить повестку дня Путина до иностранцев
Песков объяснил, почему важно доводить повестку дня Путина до иностранцев

Песков назвал доведение до иностранцев повестки дня Путина интересом Кремля

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Много иностранцев интересуются повесткой дня президента РФ Владимира Путина, доводить эту информацию до них - в интересах Кремля, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, говоря о работе канала Кремля в Telegram.
Он отметил, что у Кремля есть официальный канал в мессенджере Max, но остается и Telegram-канал.
"У нас, во-первых, много соотечественников за рубежом. Много иностранцев интересуются президентской повесткой дня. И в наших интересах эту повестку дня доводить до них", - сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву, отвечая на вопрос о том, не испытывает ли Кремль сложностей с ведением своего Telegram-канала на фоне ограничений.
Логотип мессенджера Telegram на экране смартфона
Загрузка аудио и видео работает в Telegram в зоне СВО, сообщило Минцифры
18 февраля, 20:29
18 февраля, 20:29
 
