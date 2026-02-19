Рейтинг@Mail.ru
Пострадавшего от рук сверстника школьника доставили в больницу Перми - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:57 19.02.2026 (обновлено: 16:13 19.02.2026)
https://ria.ru/20260219/perm-2075512266.html
Пострадавшего от рук сверстника школьника доставили в больницу Перми
Пострадавшего от рук сверстника школьника доставили в больницу Перми - РИА Новости, 19.02.2026
Пострадавшего от рук сверстника школьника доставили в больницу Перми
Ученик школы №1 пермского Александровска, пострадавший во время ссоры со сверстником, доставлен в Пермь бортом санавиации, его состояние стабильно тяжелое,... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T15:57:00+03:00
2026-02-19T16:13:00+03:00
происшествия
александровск (луганская область)
пермь
дмитрий махонин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075451691_0:85:1115:712_1920x0_80_0_0_69d7f3105eda2aa9507519be53e5c2d6.jpg
https://ria.ru/20260219/shkola-2075394778.html
александровск (луганская область)
пермь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075451691_161:0:1110:712_1920x0_80_0_0_7f7ec16c91c4fbb0917e1da4f2a5d389.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, александровск (луганская область), пермь, дмитрий махонин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Александровск (Луганская область), Пермь, Дмитрий Махонин, Следственный комитет России (СК РФ)
Пострадавшего от рук сверстника школьника доставили в больницу Перми

Пострадавшего от рук сверстника школьника доставили бортом санавиации в Пермь

© Следком Прикамья/TelegramРабота СК РФ на месте нападения подростка в школе в Александровске в Пермском крае
Работа СК РФ на месте нападения подростка в школе в Александровске в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© Следком Прикамья/Telegram
Работа СК РФ на месте нападения подростка в школе в Александровске в Пермском крае
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕРМЬ, 19 фев - РИА Новости. Ученик школы №1 пермского Александровска, пострадавший во время ссоры со сверстником, доставлен в Пермь бортом санавиации, его состояние стабильно тяжелое, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.
Ранее Махонин сообщил, что ученик седьмого класса школы №1 города Александровска ранил ножом сверстника. По данным правоохранителей, это произошло во время ссоры. Состояние подростка оценивалось как тяжелое. Операция продолжалась около четырех часов, состояние пациента удалось стабилизировать, кровотечение остановлено, сообщили РИА Новости в краевом минздраве. СК возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство несовершеннолетнего.
"Бортом санавиации пострадавший мальчик доставлен в Пермь для лечения в Краевой клинической больнице. Его состояние стабильно тяжелое. Врачи делают все возможное и невозможное для улучшения состояния ребенка", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
На месте нападения подростка в школе в Александровске в Пермском крае. 19 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Пострадавших среди педагогов пермской школы, где произошло нападение, нет
Вчера, 10:14
 
ПроисшествияАлександровск (Луганская область)ПермьДмитрий МахонинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала