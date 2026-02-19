https://ria.ru/20260219/perm-2075512266.html
Пострадавшего от рук сверстника школьника доставили в больницу Перми
Ученик школы №1 пермского Александровска, пострадавший во время ссоры со сверстником, доставлен в Пермь бортом санавиации, его состояние стабильно тяжелое,... РИА Новости, 19.02.2026
Пострадавшего от рук сверстника школьника доставили бортом санавиации в Пермь