Пострадавшего от рук сверстника школьника доставили в больницу Перми

ПЕРМЬ, 19 фев - РИА Новости. Ученик школы №1 пермского Александровска, пострадавший во время ссоры со сверстником, доставлен в Пермь бортом санавиации, его состояние стабильно тяжелое, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.