Состояние школьника, пострадавшего при нападении в Перми, стабилизировали
Состояние школьника, пострадавшего при нападении в Перми, стабилизировали - РИА Новости, 19.02.2026
Состояние школьника, пострадавшего при нападении в Перми, стабилизировали
Состояние ученика школы №1 пермского Александровска, пострадавшего во время ссоры со сверстником, стабилизировали, кровотечение остановлено, сообщили РИА... РИА Новости, 19.02.2026
