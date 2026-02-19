Рейтинг@Mail.ru
15:12 19.02.2026
Состояние школьника, пострадавшего при нападении в Перми, стабилизировали
ПЕРМЬ, 19 фев - РИА Новости. Состояние ученика школы №1 пермского Александровска, пострадавшего во время ссоры со сверстником, стабилизировали, кровотечение остановлено, сообщили РИА Новости в минздраве.
Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что ученик седьмого класса школы №1 города Александровска ранил ножом сверстника. По данным правоохранителей, это произошло во время ссоры. Состояние подростка оценивалось как тяжелое. СК возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство несовершеннолетнего.
"Операция продолжалась около четырех часов. Состояние пациента удалось стабилизировать, кровотечение остановлено", - сообщили в министерстве.
В ведомстве добавили, что пострадавшего школьника доставят вертолетом в больницу Перми.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Во всех школах Александровска приостановили занятия после ЧП
ПроисшествияПермский крайПермьДмитрий МахонинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
