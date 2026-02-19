https://ria.ru/20260219/peregovory-2075584420.html
Переговоры Путина и лидера Мадагаскара завершились
Переговоры президента России Владимира Путина и президента Мадагаскара Микаэля Рандрианирины завершились, сообщили в пресс-службе Кремля. РИА Новости, 19.02.2026
