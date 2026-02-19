https://ria.ru/20260219/peregovory-2075574667.html
Путин и лидер Мадагаскара продолжили переговоры за официальным завтраком
Путин и лидер Мадагаскара продолжили переговоры за официальным завтраком - РИА Новости, 19.02.2026
Путин и лидер Мадагаскара продолжили переговоры за официальным завтраком
Переговоры президента России Владимира Путина с президентом Мадагаскара Микаэлем Рандрианириной продолжились в формате официального завтрака, сообщили в... РИА Новости, 19.02.2026
россия
мадагаскар
владимир путин
в мире
Путин и лидер Мадагаскара продолжили переговоры за официальным завтраком
Переговоры Путина с лидером Мадагаскара продолжились за официальным завтраком