Путин и лидер Мадагаскара продолжили переговоры за официальным завтраком
18:26 19.02.2026
Путин и лидер Мадагаскара продолжили переговоры за официальным завтраком
Переговоры президента России Владимира Путина с президентом Мадагаскара Микаэлем Рандрианириной продолжились в формате официального завтрака, сообщили в...
2026
Путин и лидер Мадагаскара продолжили переговоры за официальным завтраком

Президент РФ Владимир Путин и президент Мадагаскара Микаэль Рандрианирина во время официального завтрака в Москве
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина с президентом Мадагаскара Микаэлем Рандрианириной продолжились в формате официального завтрака, сообщили в пресс-службе Кремля.
Переговоры Путина с новым лидером Мадагаскара проходят в четверг в Кремле. Рандрианирина впервые посещает Россию с официальным визитом.
«

"Переговоры Владимира Путина с президентом возрождения Республики Мадагаскар Микаэлем Рандрианириной продолжились в формате официального завтрака", - говорится в официальном канале Кремля на платформе Max.

Также была опубликована фотография делегаций двух стран за столом переговоров.
