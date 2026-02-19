Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил на вопрос о месте и дате следующей встречи по Украине
18:11 19.02.2026
Песков ответил на вопрос о месте и дате следующей встречи по Украине
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Время и место следующей встречи по Украине зависит от анализа итогов тех встреч, которые состоялись в Женеве, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"От анализа итогов тех встреч, которые состоялись в Женеве", - сказал Песков в эфире Первого канала, отвечая на вопрос, от каких факторов может зависеть время и место следующей встречи переговорщиков по Украине.
Переговоры прошли в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии "были тяжелыми, но деловыми". Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.
