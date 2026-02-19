https://ria.ru/20260219/peregovory-2075525561.html
В Кремле прокомментировали участие Европы в переговорах по Украине
В Кремле прокомментировали участие Европы в переговорах по Украине
Россия не видит смысла в участии европейцев в переговорном процессе по урегулированию на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.02.2026
В Кремле прокомментировали участие Европы в переговорах по Украине
Песков: Россия не видит смысла в участии Европы в переговорах по Украине