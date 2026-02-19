Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали участие Европы в переговорах по Украине - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:31 19.02.2026 (обновлено: 16:43 19.02.2026)
https://ria.ru/20260219/peregovory-2075525561.html
В Кремле прокомментировали участие Европы в переговорах по Украине
В Кремле прокомментировали участие Европы в переговорах по Украине - РИА Новости, 19.02.2026
В Кремле прокомментировали участие Европы в переговорах по Украине
Россия не видит смысла в участии европейцев в переговорном процессе по урегулированию на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T16:31:00+03:00
2026-02-19T16:43:00+03:00
украина
европа
россия
дмитрий песков
владимир мединский
михаил галузин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071916545_0:48:3556:2048_1920x0_80_0_0_cd5936a47c37b1e91aee5a61bb388f30.jpg
https://ria.ru/20260219/peskov-2075525820.html
украина
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071916545_825:0:3556:2048_1920x0_80_0_0_b343d232abe0eb59c01e8e3052fbb65c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, европа, россия, дмитрий песков, владимир мединский, михаил галузин
Украина, Европа, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Мединский, Михаил Галузин
В Кремле прокомментировали участие Европы в переговорах по Украине

Песков: Россия не видит смысла в участии Европы в переговорах по Украине

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Россия не видит смысла в участии европейцев в переговорном процессе по урегулированию на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков отметил, что европейцы не участвуют в переговорном процессе и подавляющее большинство точек зрения, которые выражаются в европейских столицах, больше способствуют продолжению войны, а не попыткам мирного урегулирования.
"Поэтому в настоящий момент, скажем так, из участников трехстороннего формата переговоров как минимум Россия, я бы сказал так, не видит смысла участия европейцев. Это вряд ли может чем-то помочь", - сказал Песков журналистам.
Переговоры по Украине прошли в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и другие официальные лица.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Песков назвал работу в рамках переговорных групп по Украине сложной
Вчера, 16:32
 
УкраинаЕвропаРоссияДмитрий ПесковВладимир МединскийМихаил Галузин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала