ЕС поддержал усилия США по мирному соглашению на Украине - РИА Новости, 19.02.2026
14:18 19.02.2026 (обновлено: 14:31 19.02.2026)
ЕС поддержал усилия США по мирному соглашению на Украине
ЕС поддержал усилия США по мирному соглашению на Украине - РИА Новости, 19.02.2026
ЕС поддержал усилия США по мирному соглашению на Украине
В ЕС заявили, что поддерживают усилия США по Украине, отметив, что мирное соглашение должно гарантировать безопасность и стабильность в Европе, сообщил... РИА Новости, 19.02.2026
ЕС поддержал усилия США по мирному соглашению на Украине

В ЕС заявили о поддержке усилий США по урегулированию после переговоров в Женеве

БРЮССЕЛЬ, 19 фев - РИА Новости. В ЕС заявили, что поддерживают усилия США по Украине, отметив, что мирное соглашение должно гарантировать безопасность и стабильность в Европе, сообщил представитель внешнеполитической европейской службы Анвар аль-Ануни.
"Мы приветствуем усилия Соединенных Штатов по… достижению справедливого и прочного мира", - сказал он на брифинге в Брюсселе.
Аль-Ануни добавил, что в ЕС настаивают на том, чтобы мирное соглашение по Украине гарантировало безопасность и стабильность в Европе.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
ЕС и НАТО используют Украину, заявил МИД России
Вчера, 11:51
 
