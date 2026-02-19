Рейтинг@Mail.ru
Переговоры по Украине идут непросто, заявил Галузин - РИА Новости, 19.02.2026
13:01 19.02.2026 (обновлено: 13:31 19.02.2026)
Переговоры по Украине идут непросто, заявил Галузин
Переговоры по Украине идут непросто, заявил Галузин - РИА Новости, 19.02.2026
Переговоры по Украине идут непросто, заявил Галузин
Переговоры по украинскому урегулированию, раунд которых ранее завершился в Женеве, идут непросто, но, как отмечал глава российской делегации Владимир Мединский, РИА Новости, 19.02.2026
украина, михаил галузин, владимир мединский, женева (город), россия
Украина, Михаил Галузин, Владимир Мединский, Женева (город), Россия
Переговоры по Украине идут непросто, заявил Галузин

Галузин: переговоры по Украине идут непросто и будут продолжены

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, помощник президента РФ Владимир Мединский, начальник главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, помощник президента РФ Владимир Мединский, начальник главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, помощник президента РФ Владимир Мединский, начальник главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Переговоры по украинскому урегулированию, раунд которых ранее завершился в Женеве, идут непросто, но, как отмечал глава российской делегации Владимир Мединский, будут продолжены, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"Хотел бы процитировать то, что вчера заявил вашим коллегам глава нашей делегации, помощник президента Российской Федерации Владимир Ростиславович Мединский. Сказал он очень кратко и емко, что переговоры идут, идут сложно, непросто, но они идут и будут продолжены", - сказал Галузин журналистам.
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, помощник президента РФ Владимир Мединский, начальник главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
В Кремле прокомментировали оценку Мединским раунда переговоров в Женеве
Вчера, 12:39
 
УкраинаМихаил ГалузинВладимир МединскийЖенева (город)Россия
 
 
