https://ria.ru/20260219/peregovory-2075454363.html
Переговоры по Украине идут непросто, заявил Галузин
Переговоры по Украине идут непросто, заявил Галузин - РИА Новости, 19.02.2026
Переговоры по Украине идут непросто, заявил Галузин
Переговоры по украинскому урегулированию, раунд которых ранее завершился в Женеве, идут непросто, но, как отмечал глава российской делегации Владимир Мединский, РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T13:01:00+03:00
2026-02-19T13:01:00+03:00
2026-02-19T13:31:00+03:00
украина
михаил галузин
владимир мединский
женева (город)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2075008705_364:343:3072:1866_1920x0_80_0_0_bc8ae113903c07290fdb480b2d552077.jpg
https://ria.ru/20260219/peregovory-2075445899.html
украина
женева (город)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2075008705_460:45:3072:2004_1920x0_80_0_0_9f4afcfb2b958196027c1096c9eda229.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, михаил галузин, владимир мединский, женева (город), россия
Украина, Михаил Галузин, Владимир Мединский, Женева (город), Россия
Переговоры по Украине идут непросто, заявил Галузин
Галузин: переговоры по Украине идут непросто и будут продолжены