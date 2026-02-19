https://ria.ru/20260219/peregovory-2075445899.html
В Кремле прокомментировали оценку Мединским раунда переговоров в Женеве
В Кремле прокомментировали оценку Мединским раунда переговоров в Женеве - РИА Новости, 19.02.2026
В Кремле прокомментировали оценку Мединским раунда переговоров в Женеве
Кремлю в настоящий момент нечего добавить к той характеристике раунда переговоров в Женеве, которую по итогам дал помощник президента РФ Владимир Мединский,... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T12:39:00+03:00
2026-02-19T12:39:00+03:00
2026-02-19T13:26:00+03:00
женева (город)
россия
владимир мединский
дмитрий песков
переговоры по украине в женеве — 2026
украина
женева (город)
россия
украина
В Кремле прокомментировали оценку Мединским раунда переговоров в Женеве
Песков: Кремлю пока нечего добавить к оценке Мединского переговоров в Женеве