В Кремле прокомментировали оценку Мединским раунда переговоров в Женеве
12:39 19.02.2026 (обновлено: 13:26 19.02.2026)
В Кремле прокомментировали оценку Мединским раунда переговоров в Женеве
женева (город), россия, владимир мединский, дмитрий песков, переговоры по украине в женеве — 2026, украина
Женева (город), Россия, Владимир Мединский, Дмитрий Песков, Переговоры по Украине в Женеве — 2026, Украина
В Кремле прокомментировали оценку Мединским раунда переговоров в Женеве

Песков: Кремлю пока нечего добавить к оценке Мединского переговоров в Женеве

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, помощник президента РФ Владимир Мединский, начальник главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, помощник президента РФ Владимир Мединский, начальник главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, помощник президента РФ Владимир Мединский, начальник главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Кремлю в настоящий момент нечего добавить к той характеристике раунда переговоров в Женеве, которую по итогам дал помощник президента РФ Владимир Мединский, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Нам в настоящий момент нечего добавить к той краткой, но емкой характеристике, которая была дана нашим главным переговорщиком Мединским", - сказал Песков журналистам.
Переговоры по Украине прошли в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию возглавил Мединский. По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии "были тяжелыми, но деловыми". Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.
Владимир Мединский во время пресс-подхода в отеле Интерконтиненталь в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Мединский пошутил об уроках истории после переговоров в Женеве
18 февраля, 18:40
 
