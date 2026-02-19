Рейтинг@Mail.ru
05:27 19.02.2026 (обновлено: 07:35 19.02.2026)
"Отдать Донбасс": в США рассказали о конфузе украинской делегации в Женеве
в мире
донбасс
киев
владимир зеленский
2026
в мире, донбасс, киев, владимир зеленский
В мире, Донбасс, Киев, Владимир Зеленский
"Отдать Донбасс": в США рассказали о конфузе украинской делегации в Женеве

Доктороу: украинская делегация в Женеве запуталась в собственных требованиях

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США
Флаги США - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Юки Ивамура
Перейти в медиабанк
Флаги США. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Украинская делегация на переговорах в Женеве запутались в собственных требованиях, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom эксперт по международным отношениям Гилберт Доктороу.
"Украинцы расколоты пополам из-за того, что Буданов* призывает немедленно отдать Донбасс, а другие члены делегации <…> выстраивают линию Зеленского о том, что они не пойдут на территориальные уступки, что, в принципе, является абсолютно противоположным тезисом. Этот спор вернулся в Киев, и вот где сейчас идет борьба", — сказал эксперт.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
В Киеве сообщили об ударе по Зеленскому, нанесенному после встречи в Женеве
Вчера, 04:15
При этом, пояснил аналитик, этот конфликт обусловлен ослаблением власти Владимира Зеленского и желанием круга приближенных его свергнуть.
Ранее журнал The Economist сообщил, что внутри украинской переговорной делегации зреют разногласия, поскольку она разделилась на две коалиции, которые находятся под влиянием приближенных к Зеленскому политиков с разными взглядами на скорейшее заключение мирного соглашения. При этом сам глава киевского режима, как предполагал автор, пытается найти баланс, предлагая при этом и собственные идеи.
Встреча прошла в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента России Владимир Мединский. По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии "были тяжелыми, но деловыми". Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
Трехсторонние переговоры России, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
"Забрать Киев": в США сделали громкое заявление после переговоров в Женеве
Вчера, 02:47
 
В миреДонбассКиевВладимир Зеленский
 
 
