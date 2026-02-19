"Отдать Донбасс": в США рассказали о конфузе украинской делегации в Женеве

При этом, пояснил аналитик, этот конфликт обусловлен ослаблением власти Владимира Зеленского и желанием круга приближенных его свергнуть.

Ранее журнал The Economist сообщил, что внутри украинской переговорной делегации зреют разногласия, поскольку она разделилась на две коалиции, которые находятся под влиянием приближенных к Зеленскому политиков с разными взглядами на скорейшее заключение мирного соглашения. При этом сам глава киевского режима, как предполагал автор, пытается найти баланс, предлагая при этом и собственные идеи.