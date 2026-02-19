https://ria.ru/20260219/peregovory-2075362026.html
"Забрать Киев": в США сделали громкое заявление после переговоров в Женеве
"Забрать Киев": в США сделали громкое заявление после переговоров в Женеве - РИА Новости, 19.02.2026
"Забрать Киев": в США сделали громкое заявление после переговоров в Женеве
России, в отличие от Украины, не нужны переговоры, чтобы одержать победу в конфликте, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Deep... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T02:47:00+03:00
2026-02-19T02:47:00+03:00
2026-02-19T12:31:00+03:00
в мире
россия
украина
одесса
ларри джонсон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2075001108_0:115:3142:1883_1920x0_80_0_0_f34355ac89946dd2bd1d3df3e4a04591.jpg
https://ria.ru/20260219/peregovory-2075358012.html
https://ria.ru/20260218/zelenskiy-2075320433.html
россия
украина
одесса
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2075001108_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_66df26764d9ce73f718e3e8876503eab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, одесса, ларри джонсон
В мире, Россия, Украина, Одесса, Ларри Джонсон
"Забрать Киев": в США сделали громкое заявление после переговоров в Женеве
Джонсон: России, в отличие от Киева, не нужны переговоры для победы