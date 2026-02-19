"Все кричат": в Киеве рассказали, что украинцы сделали в Женеве

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Киев хочет втянуть Европу в переговоры с Россией, об этом рассказал украинский политолог Руслан Бортник.
«
"Все кричат, что Украина хочет втянуть европейцев в переговоры. Это правда", — сказал он в эфире своего YouTube-канала.
"У русских есть время". Дерзкое заявление Зеленского поразило Запад
18 февраля, 21:23
По его словам, представители ЕС якобы должны таким образом помогать киевскому режиму на фоне усилившегося давления на Владимира Зеленского со стороны президента США Дональда Трампа.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что европейские делегации не допустили к переговорам в Женеве и они не принимали участия в обсуждениях.
Переговоры прошли в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента России Владимир Мединский. По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии "были тяжелыми, но деловыми". Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.
Мединский пошутил об уроках истории после переговоров в Женеве
18 февраля, 18:40