Рейтинг@Mail.ru
"Все кричат": в Киеве рассказали, что украинцы сделали в Женеве - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:46 19.02.2026 (обновлено: 07:46 19.02.2026)
https://ria.ru/20260219/peregovory-2075358012.html
"Все кричат": в Киеве рассказали, что украинцы сделали в Женеве
"Все кричат": в Киеве рассказали, что украинцы сделали в Женеве - РИА Новости, 19.02.2026
"Все кричат": в Киеве рассказали, что украинцы сделали в Женеве
Киев хочет втянуть Европу в переговоры с Россией, об этом рассказал украинский политолог Руслан Бортник. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T01:46:00+03:00
2026-02-19T07:46:00+03:00
в мире
киев
россия
владимир мединский
руслан бортник
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074995688_0:47:3064:1771_1920x0_80_0_0_a8e865998a2ed9471aca6f98fafe4dd3.jpg
https://ria.ru/20260218/zelenskiy-2075320433.html
https://ria.ru/20260218/medinskiy-2075289688.html
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074995688_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_9017aabe4adf5772a575cf55450d444b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, россия, владимир мединский, руслан бортник, владимир зеленский
В мире, Киев, Россия, Владимир Мединский, Руслан Бортник, Владимир Зеленский
"Все кричат": в Киеве рассказали, что украинцы сделали в Женеве

Бортник: Украина пытается втянуть Европу в переговоры с Россией

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкУкраинская делегация во время переговоров в Женеве
Украинская делегация во время переговоров в Женеве - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Украинская делегация во время переговоров в Женеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Киев хочет втянуть Европу в переговоры с Россией, об этом рассказал украинский политолог Руслан Бортник.
«

"Все кричат, что Украина хочет втянуть европейцев в переговоры. Это правда", — сказал он в эфире своего YouTube-канала.

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
"У русских есть время". Дерзкое заявление Зеленского поразило Запад
18 февраля, 21:23
По его словам, представители ЕС якобы должны таким образом помогать киевскому режиму на фоне усилившегося давления на Владимира Зеленского со стороны президента США Дональда Трампа.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что европейские делегации не допустили к переговорам в Женеве и они не принимали участия в обсуждениях.
Переговоры прошли в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента России Владимир Мединский. По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии "были тяжелыми, но деловыми". Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.
Владимир Мединский во время пресс-подхода в отеле Интерконтиненталь в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Мединский пошутил об уроках истории после переговоров в Женеве
18 февраля, 18:40
 
В миреКиевРоссияВладимир МединскийРуслан БортникВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала