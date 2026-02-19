https://ria.ru/20260219/peregovory-2075357740.html
СМИ: Рубио планирует посетить Израиль для переговоров по Ирану
СМИ: Рубио планирует посетить Израиль для переговоров по Ирану
Госсекретарь США Марко Рубио планирует совершить визит в Израиль в конце февраля, чтобы обсудить ситуацию с Ираном, передает издание Axios со ссылкой на... РИА Новости, 19.02.2026
СМИ: Рубио планирует посетить Израиль для переговоров по Ирану
