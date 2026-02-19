Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Рубио планирует посетить Израиль для переговоров по Ирану - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:44 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/peregovory-2075357740.html
СМИ: Рубио планирует посетить Израиль для переговоров по Ирану
СМИ: Рубио планирует посетить Израиль для переговоров по Ирану - РИА Новости, 19.02.2026
СМИ: Рубио планирует посетить Израиль для переговоров по Ирану
Госсекретарь США Марко Рубио планирует совершить визит в Израиль в конце февраля, чтобы обсудить ситуацию с Ираном, передает издание Axios со ссылкой на... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T01:44:00+03:00
2026-02-19T01:44:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
марко рубио
аббас аракчи
стив уиткофф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074552337_0:58:3071:1785_1920x0_80_0_0_14b682d7eb6d4d4589acfb9925680ba8.jpg
https://ria.ru/20260219/ssha-2075356686.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074552337_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_239b171a24a0b8533543ec0c8744788a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, марко рубио, аббас аракчи, стив уиткофф
В мире, Иран, США, Израиль, Марко Рубио, Аббас Аракчи, Стив Уиткофф
СМИ: Рубио планирует посетить Израиль для переговоров по Ирану

Axios: Рубио планирует посетить Израиль в конце февраля для переговоров по Ирану

© AP Photo / Alex BrandonМарко Рубио
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио планирует совершить визит в Израиль в конце февраля, чтобы обсудить ситуацию с Ираном, передает издание Axios со ссылкой на источник.
"Рубио также планирует посетить Израиль в конце месяца для переговоров по Ирану, сказал американский чиновник", - говорится в сообщении издания.
Переговоры Ирана и США по иранскому ядерному досье прошли во вторник в дипмиссии Омана в Женеве. Иранскую делегацию возглавил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, американскую - спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.
Аракчи назвал переговоры "конструктивными" и "серьезными". По его словам, сторонам удалось выработать ключевые принципы, по которым они будут работать над дальнейшей сделкой. Пока делегации Ирана и США вернутся в свои столицы для проведения работы над текстами возможной договоренности, затем стороны обменяются текстами и тогда определят дату третьего раунда переговоров.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
СМИ: военная операция США против Ирана будет масштабной и длительной
Вчера, 01:33
 
В миреИранСШАИзраильМарко РубиоАббас АракчиСтив Уиткофф
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала