https://ria.ru/20260219/peregovory-2075351592.html
СМИ: Уиткофф и Кушнер проинформировали Трампа о ходе переговоров по Украине
СМИ: Уиткофф и Кушнер проинформировали Трампа о ходе переговоров по Украине - РИА Новости, 19.02.2026
СМИ: Уиткофф и Кушнер проинформировали Трампа о ходе переговоров по Украине
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять лидера Соединенных Штатов Джаред Кушнер проинформировали главу государства о ходе переговоров... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T00:39:00+03:00
2026-02-19T00:39:00+03:00
2026-02-19T00:39:00+03:00
в мире
украина
иран
сша
дональд трамп
стив уиткофф
джаред кушнер
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074994291_0:384:2959:2048_1920x0_80_0_0_1cef4889399f7b59aacfadcbfb821e92.jpg
https://ria.ru/20260218/peregovorschiki-2075331513.html
украина
иран
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074994291_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_30c718f9b210757be14cdf934d241267.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, иран, сша, дональд трамп, стив уиткофф, джаред кушнер, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Иран, США, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Мирный план США по Украине
СМИ: Уиткофф и Кушнер проинформировали Трампа о ходе переговоров по Украине
Axios: Уиткофф и Кушнер проинформировали Трампа о переговорах по Украине и Ирану