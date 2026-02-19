Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Уиткофф и Кушнер проинформировали Трампа о ходе переговоров по Украине - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:39 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/peregovory-2075351592.html
СМИ: Уиткофф и Кушнер проинформировали Трампа о ходе переговоров по Украине
СМИ: Уиткофф и Кушнер проинформировали Трампа о ходе переговоров по Украине - РИА Новости, 19.02.2026
СМИ: Уиткофф и Кушнер проинформировали Трампа о ходе переговоров по Украине
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять лидера Соединенных Штатов Джаред Кушнер проинформировали главу государства о ходе переговоров... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T00:39:00+03:00
2026-02-19T00:39:00+03:00
в мире
украина
иран
сша
дональд трамп
стив уиткофф
джаред кушнер
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074994291_0:384:2959:2048_1920x0_80_0_0_1cef4889399f7b59aacfadcbfb821e92.jpg
https://ria.ru/20260218/peregovorschiki-2075331513.html
украина
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074994291_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_30c718f9b210757be14cdf934d241267.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, иран, сша, дональд трамп, стив уиткофф, джаред кушнер, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Иран, США, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Мирный план США по Украине
СМИ: Уиткофф и Кушнер проинформировали Трампа о ходе переговоров по Украине

Axios: Уиткофф и Кушнер проинформировали Трампа о переговорах по Украине и Ирану

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкТрехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве
Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять лидера Соединенных Штатов Джаред Кушнер проинформировали главу государства о ходе переговоров по Украине и Ирану, сообщает издание Axios со ссылкой на источники.
"По словам американских чиновников, президент Трамп сегодня встретился со своими советниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером и заслушал доклад о ядерных переговорах с Ираном, переговорах по линии Россия - Украина, а также о заседании "Совета мира" по Газе, которое состоится завтра", - написал корреспондент Axios Барак Равид в соцсети X.
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
В Кремле рассказали, когда Путину доложат о переговорах в Женеве
Вчера, 22:38
 
В миреУкраинаИранСШАДональд ТрампСтив УиткоффДжаред КушнерМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала